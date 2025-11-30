Koulujen uimatunteja ei tule vältellä uskonnollisista syistä, sanoo helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Seida Sohrabi (kok.).
Hän kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan ettei kulttuuri tai uskonto saa olla esteenä uimaopetukselle.
– Lasten uimatunneista ei saa luistaa minkään uskonnon tai kulttuurin varjolla.
Näin Suomessa on kuitenkin tapahtunut eikä siihen ole reagoitu riittävästi, Sohrabi huomauttaa.
– Erityisesti tyttöjä estetään oppimasta uimaan perheiden uskontoon ja kunniaan vedoten, ja tämän on yhteiskunnassamme annettu tapahtua, hän ihmettelee.
Päättäjät eivät ole puuttuneet ilmiöön riittävällä tavalla, kaupunginvaltuutettu sanoo.
– Samalla jotkut päättäjät hyssyttelevät tai vääristelevät ongelmaa. Näin ei voi olla.
Kaikilla on oikeus liikkumiseen ja oppimiseen, kaupunginvaltuutettu muistuttaa. Lisäksi kyse on turvallisuudesta ja tasa-arvon sekä suomalaisten arvojen ja tapojen puolustamisesta, Sohrabi sanoo.
– Arvojamme puolustamalla ehkäisemme myös segregaatiota ja edistämme toimivaa ja kestävää kotoutumista, hän kirjoittaa.
Suomi on yksi maailman tasa-arvoisimmista ja vapaimmista maista ja maahantulijoiden olisi toivottavaa nähdä tämä ja arvostaa sitä, Sohrabi toteaa.
Vielä tärkemäpää on kuitenkin se, että Suomessa puolustetaan itse suomalaisen yhteiskunnan arvoja.
– Oleellisimpana pidän kuitenkin sitä, että uskaltaisimme puolustaa suomalaista vapautta korostavaa kulttuuriamme, rasistiksi leimautumisen pelossakin, edes lasten tähden, Sohrabi kirjoittaa.
Lasten ja nuorten uimataito on heikentynyt viime vuosina Suomessa rajusti. Vuoden 2022 uimataitotutkimuksen mukaan jopa 45 prosenttia kuudesluokkalaisista ei osaa uida kunnolla.