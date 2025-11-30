Koulujen uimatunteja ei tule vältellä uskonnollisista syistä, sanoo helsinkiläinen kaupunginvaltuutettu Seida Sohrabi (kok.).

Hän kirjoittaa Helsingin Sanomien mielipidekirjoituksessaan ettei kulttuuri tai uskonto saa olla esteenä uimaopetukselle.

– Lasten uimatunneista ei saa luistaa minkään uskonnon tai kulttuurin varjolla.

Näin Suomessa on kuitenkin tapahtunut eikä siihen ole reagoitu riittävästi, Sohrabi huomauttaa.

– Erityisesti tyttöjä estetään oppimasta uimaan perheiden uskontoon ja kunniaan vedoten, ja tämän on yhteiskunnassamme annettu tapahtua, hän ihmettelee.

Päättäjät eivät ole puuttuneet ilmiöön riittävällä tavalla, kaupunginvaltuutettu sanoo.

– Samalla jotkut päättäjät hyssyttelevät tai vääristelevät ongelmaa. Näin ei voi olla.

Kaikilla on oikeus liikkumiseen ja oppimiseen, kaupunginvaltuutettu muistuttaa. Lisäksi kyse on turvallisuudesta ja tasa-arvon sekä suomalaisten arvojen ja tapojen puolustamisesta, Sohrabi sanoo.