Laserilla hyttysiä vastaan: nyt tulee Rautakupoli hyönteistorjuntaan

Hyttysten torjuntaan on monia keinoja, mutta jos haluaa olla hifistelyn huipulla, voi tilata hyttysten torjunnan Rautakupolin nimeltään Photon Matrix. Se on noin taskukameran kokoinen laite, joka pystyy havaitsemaan, seuraamaan ja eliminoimaan hyttyset lennosta käyttäen tekoälyn ohjaamaa laser-järjestelmää.

Keksijänsä mukaan se osaa tunnistaa ja nitistää 30 hyttystä sekunnissa kalibroiduilla laser-pulsseilla, jotka eivät vahingoita ihmisiä tai lemmikkieläimiä. Todisteina laitteen kyvyistä luonnonolosuhteissa on julkaistu useita videoita niin YouTubessa, Instagramissa kuin varsinkin TikTokissa.

Kiinalainen insinööri Jim Wong rakensi toimivan prototyypin, joka osaa ”tehokkaasti tunnistaa ja pudottaa hyttysiä, joiden lentonopeus ei ole suurempi kuin yksi metri sekunnissa ja luonteenomainen koko 2–20 millimetriä”. Laite pystyy osoittamaan maaleiksi myös muita tämän nopeus- ja kokoluokan lentäviä hyönteisiä.

Ajoitus maailmanmarkkinoita ajatellen ei voisi olla parempi, koska ilmaston lämmetessä viruksia levittävät hyttyset levittäytyvät subtrooppisten alueiden ulkopuolelle, mistä on tulossa kasvava uhka Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Viime vuonna EU:ssa dokumentoitiin yli 300 denguekuumetapausta. Edellisten 15 vuoden aikana tapauksia oli kertynyt yhteensä 275. Sekä denguekuumetta että zikavirusta levittävä tiikerihyttynen on levinnyt jo 13 maahan aina Ruotsia myöten. Niille optimaalinen lämpötila on 24–26 celsiusastetta.

Ajatus laserista hyttysten torjunnassa juontaa vuoteen 2007, jolloin Bill ja Melinda Gatesin säätiö pohti malarian eliminoimista. Tilaisuudessa astrofyysikko Lowell Wood – yksi presidentti Ronald Reaganin strategisen, avaruuteen suunnitellun ohjuspuolustusjärjestelmän arkkitehdeistä – ehdotti laser-järjestelmää puolustamaan ihmisiä hyttysiä vastaan. Moni yritti toteuttaa Woodin idean, mutta Wongin projekti saattaa olla ensimmäinen kohtuuhintainen ratkaisu, vaikka se maksaakin edelleen lähes 500 dollaria (429 euroa).

Perusversio tarjoaa 90 asteen valvonta- ja torjuntasektorin ja kolmeen metriin ulottuvan torjuntaetäisyyden. Pari sataa dollaria kalliimpi Pro-versio lupaa jo kuuden metrin torjuntaetäisyyttä. Kumpikin malli toimii myös täysin pimeässä. Laite toimii verkkovirralla. Akuilla laitteen toiminta-aika on joko kahdeksan (perusversio) tai 16 tuntia (Pro-versio).