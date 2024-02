Lapsivaltuutettu haluaa muutosta lastensuojelun prioriteetteihin

Lapsiasiavaltuutettu Elina Pekkarisen mukaan yksi lastensuojelun ongelmista on se, että laki mahdollistaa sosiaalityöntekijälle päätöksen tekemisen ilman lapsen tapaamista ja kotiolosuhteisiin tutustumista.

Pekkarinen viittaa huomiota herättäneeseen neljävuotiaan surmaan. Poliisikuulustelutietojen mukaan lapsesta päätöksen tehnyt lastensuojelun työntekijä ei itse tavannut lasta.

Sosiaalityöntekijä on kuitenkin Pekkarisen mukaan aina vastuussa päätöksistä.

– On hämmentävää, että sijoituksesta kodin ulkopuolelle, kotiin palaamisesta, perhetyöstä ja asiakkuuden lopettamisesta voi päättää joku, joka ei ole koskaan tavannut lasta henkilökohtaisesti tai tutustunut itse hänen kasvuympäristöönsä, Pekkarinen kirjoittaa X:ssä.

Pekkarisen mukaan osa sosiaalityössä kerättävästä tiedosta ja havainnoista on vaikea määrittää sanoin tai kirjoittaa ylös. Myös kotiin tutustuminen on hänen mukaansa tärkeää.

– On totta, että sosiaalityöntekijän vastuiden lista on pitkä. Mutta sen listan kärjestä täytyy löytyä aikaa tavata lapsi, jonka hengestä ja elämästä on vastuussa. Edes kerran.

Tämän täytyy olla myös johdon ja resursoinnin prioriteettien ykkönen, Pekkarinen kirjoittaa.