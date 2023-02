Lapset kysyivät: Oletko varma, että sinusta tulee uusi pääministeri?

Kokoomuksen puheenjohtaja Petteri Orpo on ensimmäinen vieras Nelosella alkaneessa ja Ruudulla näkyvässä Luokan edessä -sarjassa. Siinä puoluejohtajat pääsevät 16 ala-asteikäisen koululaisen eteen vastaamaan kysymyksiin ja hauskoihin peleihin. Lapset arvostelevat suorituksia nostettavalla hymy- tai surunaamalla.

Luokan ensimmäisiin kysymyksiin Petteri Orpolle kuuluu Väinön esittämä ”oletko varma,että sinusta tulee uusi pääministeri”.

– Ei siitä voi olla varma. Koska sen päättävät suomalaiset. Ja ne vaalit on vasta tulossa, eikä yhtään ääntä ole vielä annettu. Ei voi todellakaan olla varma ja täytyy tehdä loppuun asti töitä, Petteri Orpo vastaa Luokan edessä -ohjelmassa.

– Sitten jos ihmiset ovat sitä mieltä, että kokoomus on hyvä puolue ja ihmiset haluaa luottaa meihin että me hoidetaan maan asioita jatkossa, niin sitten me voidaan voittaa.

Stella kysyy, mitä Petteri Orpo haluaisi tehdä ensimmäisenä asianaan pääministerinä.

– Kyllä ensimmäinen on varmaan se, että haluaisin kertoa kaikille suomalaisille, niin lapsille, nuorille kuin vanhemmille ihmisille, että mä tulen tekemään kaikkeni, ihan kaikkeni, että Suomessa asiat on hyvin. Kaikista pidetään huolta, Suomi on turvallinen maa. Mä haluaisin antaa sen viestin, että kenenkään ei tarvitse olla huolissaan, Orpo sanoo.

Luokasta Adora kysyy, haaveiliko Petteri pienenä poliitikon urasta.

– No EN. Silloin kun mä olin koulussa mä tykkäsin puuhata kaikkea, järjestää ja tehdä. Siitä se pikkuhiljaa tuli, että kun on aina järjestänyt kaikkea, niin sitten yhtäkkiä mä huomasin että olenkin poliitikon hommissa.