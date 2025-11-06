Lapsensa menettäneiden suruvapaasta tehdään selvitys

Käpy Lapsikuolemaperheet ry on vuosia edistänyt suruvapaata lapsensa menettäneille vanhemmille. Vastauksessaan kirjalliseen kysymykseen sosiaaliturvaministeri Sanni Grahn-Laasonen (kok.) toteaa, että sosiaali- ja terveysministeriö selvittää asiaa.

Suomessa kuolee vuosittain 400–500 alle 18-vuotiasta lasta. Heistä alle 200 syntyy kuolleena. Tällä hetkellä vanhemmat eivät ole yhdenvertaisessa asemassa, sillä suurin osa lapsen menettäneistä vanhemmista ei ole oikeutettuja mihinkään sellaiseen yhteiskunnan tarjoamaan tukeen, joka mahdollistaisi työstä poissaolon.

Käpy Lapsikuolemaperheet ry on jo vuosia edistänyt suruvapaata yhteistyössä muiden perhejärjestöjen kanssa Monimuotoiset perheet -verkostossa.

Kansanedustaja Lotta Hamari (sd.) teki suruvapaasta eduskunnan puhemiehelle kirjallisen kysymyksen 3. lokakuuta. Mukana allekirjoittamassa oli 14 kansanedustajaa SDP:stä, kokoomuksesta, keskustasta ja perussuomalaisista.

Hamari pitää perusteltuna selvityksen tekemistä suruvapaasta ja sen kustannuksista Suomessa. Hänen alustava arvionsa on, että suruvapaan kustannukset eivät olisi suuret, koska kohderyhmä on vuosittain pieni.

-Todennäköisesti suruvapaa vähentäisi sekä sote-palveluille että työnantajille koituvia kustannuksia ja kuormitusta, kun tarve toistuvaan sairausloman hakemiseen poistuisi, Hamari toteaa tiedotteessa.

Käpy ry:n ajama suruvapaa olisi perhe-etuus, joka tarjoaisi vanhemmille alaikäisen lapsen kuoleman jälkeen taloudellisesti turvatun ajan surun käsittelyyn ja elämän uudelleenjärjestelyyn. 26 viikon eli noin puolen vuoden mittainen, ansiosidonnainen suruvapaa on jo käytössä Tanskassa ja Islannissa. Käpy ry ja Monimuotoiset perheet -verkosto toivovat vastaavaa mallia Suomeen.

– Suruvapaa olisi joustava ja sen voisi toki pitää myös lyhempänä, mikäli vanhemman vointi sen sallii, täydentää Emma Kolu, Monimuotoiset perheet -verkoston johtava asiantuntija.

Sosiaaliturvaministeri Grahn-Laasonen antoi kirjalliseen kysymykseen vastauksen 28. lokakuuta.

– Hallitus pitää perhejärjestöjen suruvapaa-aloitetta tärkeänä ja inhimillisenä. Sosiaali- ja terveysministeriö selvittää asiaa ja tekee yhteistyötä perhejärjestöjen kanssa. Valmistelutyötä tulee tehdä yhdessä myös työmarkkinaosapuolten kanssa, ministeri vastasi.

Käpy Lapsikuolemaperheet ry kiittää lämpimästi ministeriä valmiudesta selvittää asiaa.

– Tarjoamme asiantuntemustamme selvitystyön aikana niin ministeriön kuin työmarkkinaosapuoltenkin käyttöön, Käpy ry:n toiminnanjohtaja Susanna Uittomäki sanoo.