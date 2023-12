Lapin lennoston jouluvideolla kerrotaan pukin vierailusta – ”autoimme naapuria”

Lapin lennosto on jakanut lämminhenkisen joulutervehdyksen viestipalvelu X:ssä.

– Tiesittekö, että joulupukin toimisto sijaitsee Rovaniemen lentotukikohtamme vieressä? Autoimme naapuriamme saamaan reen huippukuntoon hänen maailmanympärimatkaansa varten, lennosto kertoo pilke silmäkulmassa.

Lapin lennoston animaatiovideo näyttää hangaarin, joka on koristeltu joulukuusella. F-35- ja F-18 Hornet -hävittäjien vieressä komeilee joulupukin reki, jota huolletaan joulupukin jutellessa mekaanikkojen kanssa. Porot odottavat hangaarin ulkopuolella revontulien alla.

Lapin lennosto valvoo ja vartioi Suomen ja sen lähialueiden ilmatilaa ympäri vuorokauden.

Hävittäjälentolaivueella on valmius lähettää aseistettu Hornet-hävittäjä nopeasti ilmatilan vartiointitehtäviin kaikkina vuorokauden aikoina vuoden jokaisena päivänä.

– Turvallista ja hyvää joulua.

Did you know #SantaClaus has his office next to our air base in #Rovaniemi 🇫🇮? We helped our neighbour getting the sleigh in top condition for his #roundtheworld trip. Have a safe & merry Christmas! #ilmavoimat #laplsto #merrychristmas #3dart #animation 💻PA res./Lapland Air Wing pic.twitter.com/9RrUYnMiK3

— Lapin lennosto – Lapland Air Wing (@Laplsto) December 20, 2023