”Läntinen ilmapuolustus ja ohjukset ovat ratkaisevan tärkeitä Ukrainalle”

Ajatushautomo Institute for the Study of War arvioi, että Venäjän ja Ukrainan joukot ovat tällä hetkellä taktisessa ja teknologisessa kilpailuun, jossa molemmat osapuolet kokeilevat jatkuvasti ja mukauttavat pitkän kantaman iskujaan ja ilmapuolustustaan.

– Länsimaiden jatkuva ja lisääntynyt ilmapuolustusjärjestelmien ja ohjusten toimittaminen Ukrainalle on ratkaisevan tärkeää, kun Venäjän joukot jatkavat kokeiluja tunkeutua uusilla tavoilla Ukrainan ilmapuolustukseen, ISW toteaa.

– Lännen toimittamien ilmapuolustusjärjestelmien sisällyttäminen Ukrainan ilmapuolustukseen on ollut olennaista Ukrainan kyvylle puolustautua venäläisiä ohjuksia, erityisesti ballistisia ohjuksia vastaan.

ISW:n mukaan länsimaiset ilmapuolustusjärjestelmät ja ilmapuolustusohjukset Ukrainalle lyhyellä ja keskipitkällä aikavälillä ovat myös tärkeitä suojeltaessa Ukrainan kasvavaa puolustusteollisuutta.

Yhdysvaltain ulkoministeriön tiedottaja Matthew Miller kutsui viime viikolla Yhdysvaltain avun antamista Ukrainalle ”kriittiseksi”, koska Ukraina ei vielä pysty puolustamaan itseään yksin.

Hän kuitenkin totesi, että Yhdysvaltain avun ei tarvitse jatkua aiemmalla tasolla, koska Ukraina pyrkii laajentamaan puolustusteollisuuttaan seisoakseen omilla jaloillaan.