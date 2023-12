Länsimaisten brändien plagiaatit vyöryvät venäläisille markkinoille

Venäjän hyökkäyssodan alettua maan markkinat ovat täyttyneet länsimaisten brändien kopioista, uutisoi Financial Times. Paikalliset yritykset ovat korvanneet länsimaisia yrityksiä kaikilla sektoreilla, kuten esimerkiksi huonekaluliike Ikean, vaateliike Zaran, donitsivalmistaja Krispy Cremen sekä kahvilaketju Starbucksin.

Arviolta 300 länsimaista yritystä on vetäytynyt maasta Ukrainan sodan alettua. Vaikka kopiobrändit tuskin siivittävät Venäjän taloutta takaisin nousuun, tarjoavat ne kuitenkin poliittista helpotusta maan hallitukselle pitämällä edullisiin kulutustuotteisiin tottuneet kansalaiset tyytyväisinä. Länsimaisten kulutustuotteiden kopioita valmistavat yritykset tukevat myös Venäjän hallinnon pyrkimyksiä kontrolloida hyökkäyssodan vaikutusta maan kansalaisten arkeen.

Esimerkiksi amerikkalaisen kahvilaketjun Starbucksin on korvannut venäläinen Stars Coffee, ja ruotsalaisen Ikean puolestaan skandinaaviseen tyyliin erikoistunut, valkovenäläisen liikemiehen omistama Swed House.

– Tällä hetkellä on tapahtumassa tietynlainen Venäjän talouden kansallistaminen, sanoo Carnegie Russia Eurasia- tutkimuskeskuksen tutkija Alexandra Prokopenko.

– Hallituksen mielestä yritysten johdossa tulisi olla ainoastaan henkilöitä, joilla on venäläinen passi, tutkija jatkaa.

Muun muassa huonekaluliike Swed House on tehnyt sopimuksia Ikean entisten tuotantolaitosten kanssa. Tämä on kasvattanut yrityksen verkkokauppaa käyvästä pienestä toimijasta yli sata henkeä työllistäväksi kasvuyritykseksi, jolla on kymmenen liikettä Venäjällä ja Valko-Venäjällä. Yhtiö tähtää liikkeidensä määrän tuplaamiseen tulevana vuonna.

Vaikka yhtiö on yhä huomattavasti Ikeaa pienempi toimija, jäljittelee se länsimaista edeltäjäänsä monin tavoin. Tullin tietojen mukaan yhtiö käyttää samaa Kaliningradissa sijaitsevaa alihankkijaa kuin Ikeakin aikanaan, ja monet tuotteista näyttäisivät olevan identtisiä. Kuluttajille myytävien tuotteiden nimillä on niin ikään varsin usein skandinaavinen kaiku.

– Ikealla ei ole mitään tekemistä Swed Housen kanssa, Ikea Groupista kerrotaan Financial Timesille. Yhtiön mukaan näyttää ennemminkin siltä, että venäläinen kilpailija pyrkii palvelemaan Ikean entisiä asiakkaita.

Myös brittiläisen Lush- kosmetiikkabrändin raunioille on syntynyt uusi, venäläisomisteinen vastine. Oomph- nimisellä ketjulla on seitsemän liikettä ja se työllistää sata Lushin entisestä kuudesta sadasta venäläisestä työntekijästä.