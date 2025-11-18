Langaton nettiyhteys suljettiin pysyvästi yhdeltä Venäjän alueelta

Etelävenäläisen Uljanovskin aluehallinto on ilmoittanut tiedotustilaisuudessa sulkevansa langattoman Internet-yhteyden, kunnes sota Ukrainassa päättyy. Digitaalisen kehityksen alueministerin Oleg Jagfarovin mukaan päätös tuli kuitenkin liittovaltion tasolta ”kansallisen turvallisuuden” varmistamiseksi, minkä vuoksi se voidaan myös purkaa vain Moskovan uudella päätöksellä.

Ongelmat verkkoyhteyksissä olivat jatkuneet jo yli viikon ajan ennen ilmoituksen antamista. Rajoitusten oikeuttamiseksi aluehallinto siteerasi edellisviikolla liittovaltiolta tullutta päätöstä laajentaa ”turvavyöhykettä” strategisten laitosten ympärillä. Viranhaltijat korostivat, että rajoitukset ovat pysyviä, eivät väliaikaisia toimenpiteitä, Ukrainan droonihyökkäysten takia.

Uljanovskin alueen asukkaita muistutettiin niin sanotusta ”valkoisesta listasta” Internet-palveluja, jotka toimivat sulun alettua. Niihin sisältyvät muun muassa Gosuslugi, Yandex, VKontakte, verkkokaupat Ozon ja Wildberries sekä Mir-maksujärjestelmä. Asukkaita neuvottiin käyttämään julkisia Wi-Fi-verkkoyhteyksiä, joita tarjoaa noin 450 monitoimikeskusta.

Venäjän alueviranomaiset alkoivat sulkea verkkoyhteyksiä toukokuussa 2025 syynä turvallisuuden varmistaminen Ukrainan puolustusvoimien drooni-iskujen aikana. Sulkuja raportoidaan Detector 404 –verkkosivun mukaan päivittäin yli 50:llä Venäjän alueella. Muun muassa Pietarissa 5,6 miljoonalta ihmiseltä katkaistiin verkkoyhteys 11. marraskuuta reiluksi tunniksi. Aiemmin viranomaiset eivät kuitenkaan ole ilmoittaneet pysyvistä suluista.

Pääministeri Mihail Mišustin allekirjoitti 27. lokakuuta 2025 lain keskushallinnon sääntöjen hyväksymisestä koskien julkisia viestintäverkkoja. Sääntöjen mukaan, jos Venäjällä nousee Internetin kautta ”uhkia vakaudelle, turvallisuudelle ja yhtenäisyydelle”, Viestinnän, tietotekniikan ja joukkotiedotusvälineiden liittovaltion valvontapalvelu Roskomnadzor voi irrottaa RuNetin globaalista Internetistä tai sulkea minkä tahansa verkkosivuston.