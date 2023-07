Lampuri MT:lle: Sitä luulisi, että omalla maallaan saa tehdä mitä haluaa

Varsinais-Suomen Perttelissä asuva lampuri Markku Suominen kertoo Maaseudun Tulevaisuudelle susien raadelleen ja tappaneen laitumella hänen 17 pässikaritsastaan 11.

– Molemmilla laitumilla olivat sudet käyneet lauman kimppuun. Tapettu oli seitsemän, joista vain kahta oli syöty. Neljä lammasta jouduttiin vammojen vuoksi lopettamaan, sanoo Suominen.

Varsinais-Suomessa on useampia susia liikkeellä. Suuri tapettujen määrä viittaa siihen, että sudet ovat opettaneet pentujaan metsästämään.

– Surkealta ne näyttivät. Kamalalta tilanne tuntuu, kun näiden eläinten kanssa on yöt valvottu karitsointien aikana, niitä on hoidettu ja kasvatettu. Kun eläinmäärä on pieni, nehän ovat kuin lemmikkejä. Kamala oli nähdä, millaisen kärsivän lopun ne nyt saivat, harmittelee Suominen

Sudet olivat menneet yli aidoista, mutta suojaus ei auta, kun susi hyökkää laumaan. Lampuri kuvaa ammatinharjoittamisen tilaa toivottomaksi susireviirialueen tihenevän susikannan myötä. Alueella on useita lammas- ja hevostiloja.

– Olo on sellainen, että pitääkö laittaa pillit pussiin, ei kannata homma tällä tavalla. Keinot ovat vähissä lampaiden suojelemiseksi, huokaisee Suominen.

”Sitä luulisi, että omalla maallaan saa tehdä mitä haluaa, mutta näemmä se sanellaan muualta”

Lammastiloilla menee paljon aikaa ja rahaa ennaltaehkäiseviin toimiin, kuten ketjuihin, vinkuviin pelotteisiin, välkevalolaitteisiin, vartijalaamoihin. Mikkolan tilan Peppi Laine huomauttaa, ettei lampaita voi pitää kaikki yöt sisällä, koska eläinten hyvinvoinnin ja ravinnonsaannin kannalta parasta on laitumella olo.

– Lampurit joutuvat susireviirialueilla laittamaan hirveän työmäärän ennaltaehkäiseviin toimiin ja elämään jatkuvan pelon kanssa, jotta mahdollistetaan maailman luonnollisin asia, eläinten laiduntaminen. Sitä luulisi, että omalla maallaan saa tehdä mitä haluaa, mutta näemmä se sanellaan muualta, tuhahtaa Laine.

Laine korostaa laiduntavien lampaiden tärkeyttä luonnolle.

– Mikään ei sen paremmin monimuotoisuutta tue, kuin laiduntaminen, jota lampaat tekevät omien ja muiden viljelijöiden mailla. Tämän työn luulisi nyt olevan juuri sitä, mitä maataloudelta halutaan. Kuitenkin elinkeino on susipolitiikan takia liipaisimella.

Laine huomauttaa, että susi kuuluu luontoon, mutta ei asutuksen keskelle.

– Mahdoton on ymmärtää, miksi susia pitää tällä tavoin asutuksen keskellä vapaasti hortoilla. Eivät nämä ole mitään eräsusia. Maatalous on kohdannut tänäkin vuonna monenlaista vastoinkäymistä. Kapuloita laitetaan rattaisiin kaikin tavoin, siltä tuntuu. Jatkuvassa pelossa ei työtä voi jatkaa.