Lamppusarja vedetään myynnistä sähköiskun vaaran takia

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto Tukes löysi vakavia puutteita Kobi Mimosa -merkkisestä puutarhoihin tarkoitetusta valoketjusta eli lamppusarjasta. Lampun kannan rakenne on vaatimusten vastainen, jonka vuoksi lampun vaihdon aikana on mahdollista saada sähköisku verkkojännitteestä.

Kuluttajia kehotetaan poistamaan tuote käytöstä välittömästi ja palauttamaan sen myymälään, mistä se on ostettu. Tuotteen vastuuyritys LumiComp antaa lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta.

Tukes löysi puutteita Proled Plus 8000 -mallisesta valonheittimestä, jonka vuoksi tuote vedetään pois markkinoilta. Syynä on se, että lampun liitäntäkaapelin vedenpoisto ei vastaa sille asetettuja vaatimuksia. Tämän vuoksi laitetta käyttäessä on sähköiskun vaara.

Puutteista huolimatta tuotetta ei kerätä kuluttajilta pois, vaan Tukes tyytyy siihen, että tuote vedetään markkinoilta.

– Jos sinulla on tämä tuote, saat yritykseltä lisätietoja toimintaohjeista, tuotteen aiheuttamasta vaarasta tai sen vaatimustenvastaisuudesta sekä jälleenmyyntipaikoista. Mahdollisessa ongelmatilanteessa kuluttajansuojan osalta ohjeita ja sovitteluapua antaa kuluttajaneuvonta, Tukes ohjeistaa kuluttajia verkkosivuillaan.