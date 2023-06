Lämmitysjärjestelmä kannattaa uusia viimeistään nyt

Öljy- ja maakaasulämmitysjärjestelmien vaihtoon tarjotaan yhä tukea ELY-keskukselta. Tuoreiden laskelmien mukaan öljylämmityksen vaihtaminen on myös taloudellisesti järkevää.

Jo 30 000 suomalaista pientalon omistajaa on vaihtanut lämmitysjärjestelmän fossiilisesta lämmityksestä vuosien 2020-2023 aikana. Öljy- ja maakaasulämmitysjärjestelmiä vaihdetaan usein ilma-vesilämpö- ja maalämpöpumppuihin. Remontteihin on hakenut pelkästään ELY-keskuksesta avustusta yli 28 500 öljylämmityksen vaihtajaa ja miltei 1 000 maakaasulämmityksenkin vaihtajaa. Remontteihin on hakenut ELY-keskuksesta avustusta yli 28 500 öljylämmityksen vaihtajaa ja miltei 1 000 maakaasulämmityksenkin vaihtajaa.

ELY-keskus ilmoittaa, että avustuksia riittää vielä noin 11 000 hakijalle. Avustussummat ovat 2500 ja 4000 euroa. Hakemusten käsittelyaika on arvion mukaan noin kaksi kuukautta.

– Nyt on vielä hyvät mahdollisuudet vaihtaa lämmitysjärjestelmä ennen seuraavaa lämmityskautta ja saada siihen myös avustusta. Hakemuksen käsittely on nopeaa, kun mukana on kaikki tarvittavat liitteet, ELY-keskuksen erityisasiantuntija Sabina Mäki kertoo tiedotteessa.

Öljylämmitystalon ostoenergian ja lämmitysmuodon vaihtamisen kustannusten takaisinmaksuajat vaihtelevat kohdekohtaisesti 7–11 vuoden välillä. Maalämpöpumppu on investointina kallein, mutta sen vuotuiset käyttökulut ovat edullisimmat.

– Öljylämmittäjän kannattaa katsoa eteenpäin useamman vuoden päähän, arvioida tulevia huolto- ja kunnossapitokuluja sekä laskea vaihdon vaikutuksia lämmityksen kustannuksiin. Tämänhetkisellä energian hinnalla useimmat lämmitysmuodot ovat edullisempia kuin yksin öljyllä tapahtuva lämmitys, Motivan asiantuntija Teemu Kettunen kertoo.