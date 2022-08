Lämmin syksy voi pitää punkit liikkeellä

Kansalaiset ovat kevään ja kesän aikana ilmoittaneet jo yli 67 000 puutiaishavaintoa Punkkilive-palveluun eri puolilta Suomea. Etelä-Suomessa puutiaisten aktiivisuus jatkuu edelleen vilkkaana, mutta Pohjois-Suomen taigapunkkialueella punkkeja tavataan enää satunnaisesti.

Tutkijat toivovat kansalaisten jatkavan aktiivista havaintojen ilmoittamista punkkiliveen.

Alkukesällä tutkijat saivat Punkkiliven käyttäjiltä kyselyitä poikkeukselliselta näyttäneestä havaintotilanteesta, kun Oulun seudulla puutiaishavaintoja oli ilmoitettu reilusti Turun seutua enemmän. Alkukesän jälkeen Turun seudun kokonaishavaintomäärät ovat kuitenkin ohittaneet Oulun.

– Oulussa tavataan lähinnä taigapunkkia, jonka aktiivisuus loppuu kesäkuun lopulla. Nyt Oulun havainnot ovat vähentyneet jo hyvin paljon. Alueilla, joilla taigapunkki on valtalaji, tavataan enää epäsäännöllisesti puutiaisia. Sen sijaan Turun seudulta on viimeisen kuukauden aikana kertynyt lähes 3 000 havaintoa ja myös kokonaismäärässä Turku mennyt selkeästi ohi Oulusta, tutkijatohtori Jani Sormunen kertoo.

Sormusen mukaan alueilla, joilla taigapunkki on valtalaji, yli 80 prosenttia vuoden havainnoista tulee huhti-kesäkuussa. Alueilla, joilla puutiainen (Ixodes ricinus) on valtalaji, huhti-kesäkuun osuus on vähän alle 50 prosenttia. Etelä-Suomen puutiaisalueilla aktiivisuus saattaa jatkua pitkälle syksyyn.

– Ihmiset voivat aktiivisuuden perusteella jossain määrin itse päätellä, kumpaa lajia oman kodin lähellä tavataan. Jos punkkeihin törmäsi huomattavasti enemmän touko-kesäkuussa eikä juurikaan heinäkuusta eteenpäin, on kyseessä todennäköisesti taigapunkkialue, jolloin sienessä ja marjassa voi käydä punkkien juuri häiritsemättä. Tietysti on myös alueita, joilla tavataan yhtä säännöllisesti kumpaakin lajia, Sormunen sanoo.

Tutkijan mukaan lajien välillä ei hirveästi ole eroja niiden levittämien tautien riskissä, mutta taigapunkit ovat ilmeisesti hieman aggressiivisempia, eli ne tarttuvat herkemmin eläimiin ja ihmisiin.

– Lisäksi taigapunkeista ihmisiin tarttuvat yleensä aikuiset yksilöt, kun taas puutiaisilla yleensä nymfit. Aikuiset ovat isompina helpommin huomattavia, mutta niistä noin 50 prosenttia kantaa borreliabakteereita. Nymfeistä borreliabakteeria kantaa noin 20 prosenttia , mutta niitä voi olla vaikeampi huomata. Vaikea siis sanoa, kumpi laji on vaarallisempi, vai onko niiden vaarallisuudessa juurikaan eroa, Sormunen sanoo.