Lämmin sää on lisännyt tuulilasivahinkoja

Maaliskuu on ollut lämmin koko maassa, mikä on näkynyt myös tuulilasivahinkojen määrässä. Tuulilasivaurioiden ajankohta on ollut aikaisempi kuin edeltävinä vuosina, kerrotaan Pohjola Vakuutuksen tänään julkaistussa tiedotteessa.

Tuulilasivahingot ovat kasvaneet tänä keväänä etenkin Etelä- ja Länsi-Suomen vilkkaasti liikennöidyillä teillä. Yleensä lasivahinkoja on esiintynyt eniten huhtikuussa.

Suhteellisesti eniten vahinkoja tapahtuu Pirkanmaalla.

Vahinkoja voi ehkäistä huolehtimalla turvaväleistä.

– Turvaväli on tärkein yksittäinen tapa ehkäistä kiveniskemiä. Suurin osa lasiin osuvista kivistä tulee edellä ajavan auton renkaista. Ohittaessa on tärkeää pitää reilumpi etäisyys kuin normaalisti ja palata omalle kaistalle vasta, kun ohitustilanne on aivan selvä, sanoo Pohjola Vakuutuksen ajoneuvokorvauspalveluista vastaava johtaja Katri Herdell.

Lasivahingot ovat lisääntyneet yleisemminkin viime vuosina. Syynä on esimerkiksi leutojen talvien lisääntyminen. Jatkuvasti sahaavat lämpötilat heikentävät teiden kuntoa.

– Kun lämpötila vaihtelee päivien plussakelien ja öiden pakkasten välillä, tienpinta rikkoutuu nopeasti ja irtokivet lähtevät liikkeelle. Se näkyy välittömästi lasivahingoissa, Herdell selventää.

Lisäksi uusien autojen tuulilasit ovat ohuemmat ja suuremmat, mikä tekee niistä herkempiä kiveniskuille, tiedotteessa kerrotaan.

Myös renkailla on merkitystä. Toisaalta nastarenkaat kuluttavat teitä, mikä lisää irtokivien määrää. Kitkarenkaat taas voivat helpommin kerätä irtokiviä uriensa väliin, josta ne voivat sinkoutua takana tulevan auton tuulilasiin.

Mikäli auton tuulilasiin tulee pieni kiveniskemä, se kannattaa suojata teipillä. Auto kannattaa viedä korjaukseen mahdollisimman pian, sillä tällöin vaurio jää pieneksi ja koko tuulilasia ei tarvitse vaihtaa.

Etenkin lämpötilavaihtelut voivat paisuttaa korjaattoman särön nopeasti suureksi.