Laki muuttuu: Näistä yksityisistä hoidoista saa jatkossa Kela-korvauksen

Eduskunta on päättänyt, että Kela alkaa korvata yksityisessä terveydenhuollossa annettujen hedelmöityshoitojen kustannuksia.

Kela korvaa hedelmöityshoitojen kustannuksia 1. toukokuuta 2025 alkaen, kun lapsettomuus johtuu sairaudesta ja henkilö on alle 43-vuotias. Jos henkilö on tätä vanhempi, Kela arvioi lääkärinlausunnon perusteella tapauskohtaisesti, voidaanko korvaus myöntää.

Korvausta voi saada niistä hedelmöityshoitoa koskevista tutkimuksista ja hoidoista, jotka on tehnyt tai määrännyt naistentautien ja synnytysten erikoislääkäri. Korvausta ei saa muista kuin sairauden vuoksi annetuista hedelmöityshoidoista.

Muutoksen tavoitteena on lisätä sairauden vuoksi hedelmöityshoitoa tarvitsevien henkilöiden mahdollisuuksia hakeutua hoitoon yksityiseen terveydenhuoltoon. Yksityisessä terveydenhuollossa ikäraja hoitoon pääsylle voi olla korkeampi kuin julkisessa terveydenhuollossa. Muutos antaa siten nykyistä useammille henkilöille mahdollisuuden päästä hedelmöityshoitoihin, ja sitä kautta sillä voi olla vaikutusta myös syntyvyyteen.

Korvausta saa vain hedelmöityshoitoon liittyvistä tutkimus- ja hoitotoimenpiteistä, eikä mahdollisia toimisto- ja käsittelykuluja, Kanta-maksuja tai laitos- ja poliklinikkamaksuja korvata.

Korvauksen perusteista ja enimmäismääristä (ns. korvaustaksat) säädetään valtioneuvoston asetuksessa. Kela vahvistaa korvaustaksat, ja ne ovat nähtävissä Kelan julkaisemassa taksaluettelossa myöhemmin.

– Kela korvasi edellisen kerran hedelmöityshoitojen kustannuksia vuonna 2022. Silloin korvaus kattoi noin 13 prosenttia hoitojen kustannuksista. Korvauksia maksettiin tuolloin 6 622 henkilölle. Muutoksen myötä korvausten taso nousee tuntuvasti vuoteen 2022 verrattuna, kertoo erikoissuunnittelija Merja Larikka tiedotteessa.

Kela korvaa hedelmöityshoidoissa käytettävien lääkkeiden kustannuksia, kun lapsettomuus johtuu sairaudesta ja lääke kuuluu korvausjärjestelmään. Edellytyksenä on, että lääke on määrätty alle 43-vuotiaalle ja lääkkeiden hintalautakunta on vahvistanut lääkkeen korvattavuuden ja korvattavuus on voimassa. 43 vuotta täyttäneille ja sitä vanhemmille korvaus voidaan myöntää tapauskohtaisesti.

Kela korvaa jatkossa myös hedelmöityshoitojen vuoksi yksityiseen hoitopaikkaan tehtyjen matkojen kustannuksia, jos annettu hoito on korvattavaa.