Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vance vietti viikonlopun Britannian ulkoministeri David Lammyn vieraana. LEHTIKUVA / AFP, AFP / LEHTIKUVA / KIN CHEUNG

Lähteet: USA:n varapresidentti kävi ukrainalaisten kanssa merkittävän keskustelun

Nato-lähettiläs ei poissulje Ukrainan kutsumista mukaan Alaskan tapaamiseen.
Yhdysvaltojen varapresidentti J. D. Vancen lauantainen tapaaminen eurooppalaisten ja ukrainalaisten edustajien kanssa oli merkittävä sodan lopettamisen kannalta, yhdysvaltalaiset lähteet kertovat uutissivusto Axiosille. Vancen tuntikausia kestäneitä tapaamisia Britannian Kentissä isännöi Britannian ulkoministeri David Lammy.

Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump ja Venäjän presidentti Vladimir Putin tapaavat ensi perjantaina Alaskassa. Julkisuudessa liikkuneet tiedot Venäjän esittämistä aluevaatimuksista ovat presidenttien tapaamisen alla herättäneet huolta Ukrainan ja sen tukijoiden keskuudessa. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenskyi on tyrmännyt Venäjän vaatimukset, mutta Ukrainaa ei toistaiseksi ole kutsuttu mukaan Alaskan tapaamiseen. Yhdysvaltojen Nato-lähettiläs Matt Whittaker ei sunnuntaina ABC:n haastattelussa kuitenkaan poissulkenut Zelenskyin osallistumista.

Ukrainalaisten lähteiden mukaan varapresidentille Vancelle kerrottiin keskusteluissa, että välittömän tulitauon tulisi olla rauhanprosessin ensimmäinen askel. Ukrainaa ei pidä pakottaa alueluovutuksiin ehtona tulitauolle, ukrainalaiset ja eurooppalaiset edustajat painottivat tapaamisessa. Ukrainan edustajat myös korostivat olevana valmiita rauhanneuvotteluihin heti tulitauon astuttua voimaan.

Zelenskyi, jota tapaamisessa edusti hänen kansliapäällikkönsä, kuvaili keskusteluja Vancen kanssa ”rakentaviksi”. Vance arvosteli senaattorina ollessaan usein Yhdysvaltojen tukea Ukrainalle, mutta hän on viime aikoina usein korostanut hyviä välejään Britannian Työväenpuoluetta edustavaan ulkoministeri Lammyyn. BBC:n mukaan Vance on kuvaillut Ukrainan tukijana profiloitunutta brittiministeriä ”ystäväkseen”. Vance vietti viikonlopun perheensä kanssa Lammyn vieraana tämän edustustiloissa Kentissä.

