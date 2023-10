Lähiviikkojen sää on tuomassa ikävän yllätyksen

Forecan tuoreessa kuukausiennusteessa talvi kolkuttelee jo osassa maata. Forecan blogin mukaan uusi kuukausiennuste näyttää tälle viikolle Suomeen jopa 2–5 astetta keskimääräistä kylmempiä viikon keskilämpötiloja.

– Päivittäisennusteiden mukaan loppuviikolla pakkasta voi olla öisin laajemminkin maan etelä- ja keskiosassa 5–10 astetta ja Lapissa jopa yli 15 astetta. Sademäärät ovat ajankohdan tavanomaisia sademääriä pienempiä. Myös ensi viikolle on merkkejä vähän keskimääräistä kylmemmästä ja vähäsateisemmasta säästä, blogissa todetaan.

Koululaisten syyslomia vietetään Suomessa tällä ja ensi viikolla.

– Kuukausiennusteen mukaan tämä ja ensi viikko, erityisesti tämä viikko, ovat keskilämpötilaltaan ajankohdan keskiarvoja kylmempiä. Tämän viikon päivittäisennusteissa tämä näkyy osan aikaa pohjoisenpuoleisena ilmavirtauksena, osan aikaa korkeapainesäänä, jolloin erityisesti yöt ovat kylmiä. Päivälämpötilat laskevat koko maassa viikon edetessä. Yleisesti tämä viikko on Suomessa viileydestään huolimatta kuitenkin mainio ulkoiluviikko, sillä sateet jäävät vähiin ja aurinkokin pääsee paistamaan monena päivänä laajalla alueella, Forecan meteorologi Joanna Rinne toteaa.

– Viikon alkupuolella Suomessa puhaltaa pohjoisenpuoleinen ilmavirtaus. Viikon loppupuolella meillä alkaa vahvistua korkeapaine. Vaikka pilvisyyttäkin on liikkeellä, yleisilmeeltään viikko on varsin aurinkoinen. Päivälämpötilat laskevat viikon edetessä. Suurena osana viikon öistä on odotettavissa pakkaslämpötiloja koko maassa, Joanna Rinne sanoo.

Terminen talvi on voinut jo alkaa tai saattaa olla pian alkamassa osassa pohjoista Suomea.

– Pohjois-Suomessa pysytellään keskiviikosta alkaen laajalti jo termisen talven kaltaisissa vuorokauden keskilämpötilalukemissa ainakin seuraavan reilun viikon ajan, sitä pitemmälle päivittäisennusteet eivät vielä ulotu. Enontekiöllä vuorokauden keskilämpötilat ovat pysyneet pakkasen puolella nyt yli viikon verran, mutta muualla Lapissa käväisyjä plussan puolella on vielä tapahtunut, Joanna Rinne kertoo.

Myös viikolla 43 tavanomaista viileämpi ja vähäsateinen sää jatkuu. Sitä seuraavalla viikolla ei poikkeamia näy lämpötiloissa eikä sademäärissä ajankohdan tavanomaisiin arvoihin nähden.