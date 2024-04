Lähihistorian suurin asekauppa – onko liittolainen kääntämässä selkänsä Venäjälle?

Serbia on jo vuosien ajan ollut Venäjän läheisimpiä liittolaisia, ja EU-jäsenyyttä tavoitteleva Balkanin maa on Ukrainan sodan aikana pysytellyt lännen pakoterintaman ulkopuolella. Nyt Serbian Venäjä-politiikassa on kuitenkin havaittavissa muutoksen merkkejä, kun maa valmistautuu lähihistoriansa suurimpiin asekauppoihin Ranskan kanssa, uutisoi Financial Times.

Vaikka Serbia on pyrkinyt pysyttelemään puolueettomana Ukrainan sodassa, on maa jo aikaisemmin sallinut serbialaisvalmisteisten ammusten toimittamisen Ukrainaan. Nyt Serbia pyrkii vahvistamaan asevoimiaan läntisillä järjestelmillä jo käytössä olleiden venäläisten ja kiinalaisten aseiden ohella, FT kertoo. Lehden haastatteleman virkamiehen mukaan maa on jo pitkään nojannut neuvostotyyppisiin järjestelmiin, mutta geopoliittista syistä Venäjä ei ole edes perinteiselle liittolaiselle mielekkäin mahdollinen kauppakumppani.

Nyt Serbia on aikeissa tilata kolmen miljardin euron edestä ranskalaisia Rafale-hävittäjiä konevalmistaja Dassaultilta. Sopimus on serbialaisen virkamieslähteen mukaan ”90-prosenttisesti” valmis, ja allekirjoitetaan presidentti Aleksandar Vučić mukaan todennäköisesti lähiviikkoina. Hävittäjäkaupat ovat merkittävä ”virstanpylväs”, FT:n lähde toteaa, mutta lisää Serbian ostavan myös ranskalaisia tutka-ja ohjusjärjestelmiä.

Ranskan presidentti Emmanuel Macron on viime vuosina korostanut Balkanin alueen merkitystä ja kehottanut Serbiaa tiivistämään suhteitaan länteen. Vaikka Serbia on pitkään suhtautunut kylmästi uolustusliitto Natoon, paljastaa virkamieslähde maalla olevan tänä päivänä ”pitkä toivelista tuotteista, joita haluamme ostaa Yhdysvalloista”.