Lähes 40 prosenttia Venäjän öljynjalostuksen kapasiteetista on pois käytöstä

Ukrainan drooni-iskut, jotka ovat osuneet yli 20 suureen öljynjalostamoon Venäjällä elokuun alusta lähtien, ovat syösseet Venäjän polttoainemarkkinat ennennäkemättömään kriisiin. Syyskuun 28. päivään mennessä 38 prosenttia öljynjalostuskapasiteetista – mikä tarkoittaa 338 000 tonnia päivässä – on pois käytöstä ympäri Venäjää, kertoo RBC.

Bensiinin ja dieselöljyn tuotantokapasiteetti väheni kuusi prosenttia elokuussa ja 18 prosenttia syyskuussa. Noin 70 prosenttia tuotannon seisokeista aiheutui droonihyökkäyksistä, jotka syyskuun loppuun mennessä olivat rikkoneet neljänneksen Venäjän öljynjalostuskapasiteetista, mikä vastaa noin 236 000:ta tonnia päivässä.

Syyskuussa neljä jalostamoa pysäytti tuotannon drooni-iskujen takia. Niiden joukossa on Leningradin alueella sijaitseva Venäjän toiseksi suurin jalostamo Kinef sekä Rjazanissa sijaitseva viiden kärkeen kuuluva Rosneftin jalostamo. Kaksi muuta pysähtynyttä jalostamoa ovat Novokuibyshevsk ja Gazpromin Astrahanin kaasunkäsittelylaitos.

Syyskuussa bensiinin tuotanto väheni niin paljon, että 20 prosenttia kotimaisesta kysynnästä jäi täyttymättä. Polttoainekriisi on iskenyt pahimmin Venäjän Kaukoitään ja Krimin niemimaalle, jossa bensiiniä saa myydä enintään 30 litraa asiakasta kohti. Polttoainepulaa on kaikkiaan yli 20 alueella Sahalinilta Nižni Novgorodiin.

Venäjän öljy-yhtiöt eivät voi ekonomisti Vladislav Inozemtsevin mukaan tehdä juuri mitään kriisin helpottamiseksi. Rikkoutuneiden jalostamojen korjaaminen voi viedä kuukausia. Jalostamoilla käytettyjä pakotteiden alaisia läntisiä laitteita ei hänen mukaansa voi helposti korvata vastaavilla kiinalaisilla laitteilla.

Polttoainemarkkinoiden rauhoittamiseksi Venäjän hallitus kielsi bensiinin viennin ja valmistautuu ostamaan sitä ulkomailta. Sitä varten se poisti bensiinin, dieselöljyn ja lentopolttoaineiden tuontitullit. Se todennäköisesti joutuu Kommersantin mukaan myös madaltamaan ympäristöstandardeja saadakseen edelleen toimivat jalostamot tuottamaan enemmän.

Polttoainekriisi saattaa kiihdyttää Venäjän talouden inflaatiota entisestään, varoittaa Freedom Finance Globalin ekonomisti Vladimir Tšernov. Polttoaineiden tukkuhinnat ovat nousseet 40 prosenttia vuoden alusta ja vähittäishinnat 11–12 prosenttia vuodessa.

– Nousevat polttoaineiden hinnat nostavat väistämättä maatalouden, kuljetusten ja logistiikan kustannuksia, mikä heijastuu ruoan ja välttämättömyystarvikkeiden hintoihin, selittää Tšernov.