Lähes 100 Ukrainan kaipaamaa panssarivaunua jumissa Italiassa – Sveitsi ei anna vientilupaa

95 Ukrainalle luvattua Leopard 1 -taistelupanssarivaunua makaa hiekkakentällä Italiassa odottamassa vientilupaa vaunut omistaneelta Sveitsiltä.

Sveitsin yleisradion tietojen mukaan Sveitsin valtionyhtiö haluaisi myydä panssarivaunut Saksalle, jotta ne voitaisiin toimittaa Ukrainaan, kertoo Euromaidan Press.

Sveitsi ei kuitenkaan anna Italiassa varastoiduille vaunuille vientilupaa. Vaunujen kunnosta ei ole tietoa.

Sveitsiläinen yhtiö on jo ehtinyt allekirjoittaa sopimuksen vaunujen myynnistä Saksalle.

Vaunut kuuluivat aiemmin Italialle, joka myi ne vuonna 2016 sveitsiläiselle yhtiölle. Vaunut ovat siitä saakka olleet säilytyksessä ulkona.

Ukraina on toistuvasti ilmaissut tahtonsa saada länsimaista panssaroitua kalustoa.

A Swiss public broadcaster published the first photos of about 100 Swiss-owned tanks that were to be sold to Germany for the transfer to Ukraine, but Switzerland's government rejected the sale.https://t.co/2YebP3zwLb

— Euromaidan Press (@EuromaidanPress) August 27, 2023