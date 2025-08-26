Lääkereseptit voi nyt uusia Omakanta-sovelluksella – näin se toimii

Lääkereseptejä voi nyt uusia Omakanta-sovelluksen kautta. Asiasta kerrotaan Kelan tiedotteessa.

Suositusta Omakanta-verkkopalvelusta on julkaistu nyt ensimmäinen sovellusversio, joka on ladattavissa ilmaiseksi App Storesta tai Google Play -kaupasta. Sovellukseen voi kirjautua itse valitsemallaan tunnusluvulla tai sormenjälki- tai kasvotunnistuksella.

Sovelluksessa on mahdollista tilata ilmoitukset uusista ja uusituista resepteistä.

– Omakannasta on tullut tärkeä osa ihmisten arkea. Nyt tutusta palvelusta on saatavilla myös sovellus. Sen toiminnot, kuten ilmoitukset uusitusta reseptistä ja nopea tunnistautuminen, helpottavat erityisesti niitä, jotka käyttävät Omakantaa usein, kertoo Mira Liski, Kanta-palvelujen kehityspäällikkö Kelasta tiedotteessa.

Omakanta-sovellukseen tulee uusia toimintoja vaiheittain. Seuraavaksi sovellukseen lisätään mahdollisuus katsoa lääkärin ja hoitajan kirjauksia. Tulossa on myös mahdollisuus tarkastella laboratoriotutkimusten tuloksia ja tilata ilmoitukset uusista laboratoriotuloksista sekä lääkärin ja hoitajan kirjauksista.

Muita toimintoja kehitetään sovellukseen sekä kansallisten tarpeiden että käyttäjien toiveiden pohjalta.

– Kehitämme sovellusta asiakkaiden parhaaksi. Omakannan käyttäjien palautteet ja kehitysehdotukset vaikuttavat siihen, mitä toimintoja sovellukseen seuraavaksi tulee, Liski kertoo.

Omakanta-sovellusta kehitetään yhteistyössä eri sidosryhmien, kuten hyvinvointialueiden, kanssa. Näin varmistetaan, että sujuva digiasiointi on mahdollista sosiaali- ja terveyspalveluissa maanlaajuisesti.