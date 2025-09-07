Lääkäri Ylelle: Yhteiskunta maksaa kovan hinnan tunteissa vellomisesta

Eläkevakuutusyhtiö Varman ylilääkäri Jan Schugkin mukaan yhteiskunta joutuu maksamaan kovan hinnan siitä, että voimakkaan minäkeskeinen ajattelutapa yleistyy ja yksilön oman hyvinvoinnin merkitys korostuu, kertoo Yle.

–Kun nuori koulutettu ihminen päätyy sairauseläkkeelle, on menetettyjen työvuosien määrä valtava, hän toteaa Ylelle.

Osassa sairauspoissaoloja on taustalla Schugkin mukaan kulttuurillinen muutos, jonka yhtenä tekijänä on tunteiden ylenmääräinen pöyhiminen. Jokaista asiaa pitää lääkärin mukaan saada käsitellä ja vatvoa sen sijaan, että todettaisiin, että kaikenlaista ikävää sattuu.

– Se kuuluu elämään ja saa olla surullinen, mutta siihen ei pitäisi jäädä jumiin, vaan suunnata eteenpäin, Schugk sanoo.

– Nykyisin ymmärretään vähän liikaa sitä, kuinka paljon joku antautuu tunteidensa vietäväksi ja sitä kautta kokee olevansa esimerkiksi työkyvytön, hän lisää.