Kyteekö siperialaisessa laboratoriossa uusi pandemia?

Siperian Novosibirskissa sijaitsevassa, Neuvostoliiton aikana biologisia aseita tutkineessa laboratoriossa tutkitaan nyt esihistoriallisia viruksia. Esimerkiksi mammutteja tappaneet virukset voisivat mahdollisesti tarttua myös ihmiseen, uutisoi the Times.

Vector State Research Centre of Virology and Biotechnology – niminen laboratorio on yksi korkeimman turvallisuusluokituksen saaneista biolaboratorioista, joita on maailmassa yhteensä 59. Tutkimuskeskuksella on myös lupa säilyttää näytteittä tappavasta isorokkoviruksesta. Isorokkovirusta säilytetään siperialaislaboratorion lisäksi ainoastaan yhdessä Yhdysvalloissa sijaitsevassa laboratoriossa.

Kansainvälinen tiedeyhteisö onkin huolissaan tilanteesta, jossa virukset pääsisivät leviämään hallitsemattomasti laboratorion ulkopuolelle esimerkiksi onnettomuuden sattuessa. Seurauksena voisi olla tappava, globaali pandemia.

– Vectorin tekemä tutkimus on hyvin riskialtista, kommentoi Aix-Marseillen yliopiston tutkimuskeskuksen professori Jean-Michel Claverie.

– Immuunijärjestelmämme eivät ole koskaan olleet tekemisissä näiden [esihistoriallisten] virusten kanssa. Osa näistä voi olla 200 000 tai jopa 400 000 vuotta vanhoja, Claverie jatkaa.

Siperiassa sijaitseva laboratorio toimi aiemmin Neuvostoliiton biologisten aseiden tutkimuslaboratoriona. Korkeasta turvallisuusluokituksesta huolimatta laboratoriossa on sattunut lukuisia onnettomuuksia, ja esimerkiksi vuonna 2019 laitoksessa sattunut tulipalo tuhosi osan rakennuksen ikkunoista.

Maailman terveysjärjestö WHO tutkii kaikki korkean turvallisuusluokituksen saaneet, tappavia viruksia käsittelevät laboratoriot kerran kahdessa vuodessa. WHO:n edellisin raportti Vectorista on kuitenkin vuodelta 2019, eivätkä WHO:n edustajat päässeet tällöin seuraamaan laboratorion työskentelyä ’’kunnossapitotöistä’’ johtuen.

– Minulla ei ole luottoa siihen, että kaikki olisi kunnossa, Claverie toteaa the Timesille.

Venäjän raa’an hyökkäyssodan alkamisen jälkeen yhteistyö länsimaisten ja venäläisten tutkijoiden välillä on suurimmilta osin kariutunut, eikä Vector vastannut the Timesin kommenttipyyntöhin.