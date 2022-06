Kysely povaa Ruotsin vaaleista jännitysnäytelmää – ”kisa on auki”

Ruotsin syyskuussa järjestettävistä valtiopäivävaaleista povataan todellista jännitysnäytelmää, sillä tuoreimmassa mielipidekyselyssä poliittisten blokkien välinen ero on supistunut alle prosenttiyksikköön. Asiasta uutisoi Sveriges Radio.

– Tilanne on tasaantunut. Tämä tarkoittaa, että kisa on auki kun vaaleihin on vain kolme kuukautta aikaa, sanoo kyselyn laatineen Kantar Sifon Toivo Sjörén.

Ruotsin nykyinen Magdalena Anderssonin johtama sosiaalidemokraattinen vähemmistöhallitus on käytännössä riippuvainen keskustapuolueen, vasemmistopuolueen ja ympäristöpuolueen sille antamasta tuesta. Kyselyssä nämä neljä puoluetta lasketaan yhdeksi blokiksi, vaikka erimielisyydet puolueiden välillä ovat aika ajoin suuria. Niin sanottu punavihreä blokki kerää yhteensä 49,4 prosentin kannatuksen.

Kilpailevan ”porvarillisen” blokin muodostavat maltillinen kokoomus eli moderaatit, Ruotsidemokraatit, kristillisdemokraatit ja liberaalit. Tämän blokin pääministeriehdokas on lähtökohtaisesti moderaattien puoluejohtaja Ulf Kristersson. Näiden puolueiden yhteenlaskettu kannatus on 48,5 prosenttia.

Kyselyn mukaan Ruotsin kolme suurinta puoluetta ovat 31,7 prosenttiin yltävät sosiaalidemokraatit, 21,2 prosentin kannatusta nauttivat moderaatit sekä 18,1 prosentillaan kolmanneksi yltävät Ruotsidemokraatit.

Kisaan tuo oman jännityksensä ympäristöpuolueen ja liberaalien heikot kannatusluvut. Ruotsissa valtiopäivien äänikynnys on neljä prosenttia, mihin kumpikaan puolueista ei kyselyssä tällä hetkellä yllä. Mikäli jompikumpi tai molemmat puolueet putoaisivat valtiopäiviltä, voisi tämä hankaloittaa vaalien jälkeisen hallituksen muodostamista entisestään.