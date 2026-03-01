Kyrylo Budanovin mukaan Venäjä hyväksyi USA:n turvatakuut

Ukrainan presidentinkanslian päällikkö Kyrylo Budanovin mukaan edellisellä neuvottelukierroksella Venäjä sanoi nimenomaisesti hyväksyvänsä Yhdysvaltojen Ukrainalle tarjoamat turvallisuustakuut.

– Venäjä ilmoitti suoraan, että he hyväksyisivät Yhdysvaltojen Ukrainalle tarjoamat turvallisuustakuut. Mitä Yhdysvallat ehdottaa, venäläiset sanovat avoimesti: ”Kyllä, no, meidät pakotetaan hyväksymään ne, olemme valmiita hyväksymään ne.” Ukrainalle nämä ovat meidän takuita, ja heidän on kunnioitettava niitä, Budanov sanoi Ukrinformille.

Hänen mukaansa suurinta edistystä on saavutettu demilitarisoidun vyöhykkeen kysymyksessä.

– Voisi itse asiassa sanoa, että periaatteessa he ovat jo tehneet johtopäätökset siitä, miten kaikki tämä valvonta toimii sodan päätyttyä. Tässä vaiheessa ei käytännössä ole enää suuria ongelmia. He ratkaisivat ne useiden pidettyjen tapaamisten aikana, Budanov kertoi.

Hän lisäsi, että alueellisissa kysymyksissä kaikki osapuolet ovat edelleen etsimässä kompromissia.

Toinen neuvottelukierros päättyi Genevessä torstaina 26. helmikuuta. Ukrainan kansallisen turvallisuus- ja puolustusneuvoston sihteeri Rustem Umerov sanoi, että neuvottelut käytiin kahdessa muodossa – erillisissä tapaamisissa Yhdysvaltojen kanssa ja kolmenvälisessä tapaamisessa Yhdysvaltojen ja Sveitsin välillä.

Seuraava rauhanneuvottelukierros on tarkoitus pitää Abu Dhabissa maaliskuun alussa.