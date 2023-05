Kylmän sodan temppu karmeasti pieleen: Neuvostokone lensi USA:n tukialusta hipoen, sitten siipi kosketti vettä

Tänään tuli kuluneeksi 55 vuotta siitä, kun Neuvostoliiton ilmavoimien Tu-16-kone tuhoutui rajussa onnettomuudessa Norjanmerellä.

Useat venäläiskoneet härnäsivät tuolloin alueella operoineita Yhdysvaltain laivaston aluksia. Toiminta tuo mieleen venäläisten sotilaskoneiden viime vuosien lennot amerikkalaislaivojen lähellä. Vuoden 1968 tapaus on myös kipeä muistutus siitä, kuinka vaarallisia tellaiset tempaukset ovat.

Kohtalokas hetki koettiin, kun eversti Andrei Plijevin lentämä tiedustelukone ryhtyi suorittamaan ohi- ja ylilentoja lentotukialus USS Essexin lähellä.

Erittäin matalalla lentäneestä strategisen Tu-16-pommikoneen F-tiedusteluversiosta kuvattiin alla näkyvää videomateriaalia Essexin kannelta. Siinä näkyy, kuinka häkellyttävän läheltä tukialusta suuri neuvostokone lensi.

Viimeinen ohilento on kuvattu alla olevalla videolla. Sen jälkeen kone nousi hetken, sakkasi ja kääntyi niin, että sen siipi osui aallokkoon tuhoisin seurauksin. Hetki ennen tuhoa näkyy videolla noin 45 sekunnin kohdalla. Sen jälkeen kone kieppui villisti ja räjähti tulipalloksi meren pintaan. Itse räjähdys on leikattu pois kaikesta julkisuudessa olevasta materiaalista. Videon lopussa näytetään Essexin miehistöä ja mereltä nousevaa savua.

Amerikkalaisalus etsi onnettomuuden jälkeen turhaan eloonjääneitä. Eversti Plijev ja viisi miehistönjäsentä menehtyivät kaikki turmassa.

