Kylmä sää palaa Suomeen

Kylmä sää palaa koko Suomen ylle korkeapaineen vahvistuessa ensi viikon alussa, kertoo Foreca tiedotteessaan. Alimmillaan lämpötila painuu maan pohjoisissa osissa jopa -30 asteeseen ensi viikon aikana.

Selkeillä alueilla pakkanen on varsinkin öisin kovaa etelärannikkoa myöten. Päivisin lämpötila kuitenkin Forecan mukaan kohoaa hieman.

– Lämpötila kohoaa päivällä selvästi aamun hyytävistä pakkasista, vaikka edelleen pysytään pakkasen puolella. Parhaiten tämä näkyy maan etelä- ja keskiosassa, mutta hiljalleen myös Lapissa asti, Foreca kertoo.

Ennen kovia pakkasia lumisadealue saattaa tuoda mukanaan lumisadetta osaan maata. Kuitenkin maanantain aikana lumisateet tuova matalapaine väistyy kaakkoon.

– Pakkasta on päivällä maan etelä- ja keskiosassa 0–8 astetta, lauhinta on lounaisrannikolla. Maan pohjoisosassa pakkasta on enimmäkseen 5–15 astetta. Paikoin Pohjois-Lapissa lämpötila voi olla jo −20 asteen tuntumassa, kertoo Foreca maanantain säästä.

Loppuviikolla sää jatkuu kylmänä, pakkasen ollessa maan eteläosissa päivisin 10-20 astetta ja pohjoisessa 15-25 astetta. Lapissa lämpötila voi olla jopa -30 astetta. Öisin etelässä saattaa pakkasta olla yli 20 astetta, Pohjois-Suomessa sitäkin enemmän.

Perjantaina Suomen ylle saapuu matalapaineen alue, mikä voi tuoda lumisateita koko maahan. Sen myötä myös kovimmat pakkaset saattavat hellittää.