Kylmä ilmamassa lähestyy Suomea, lunta jopa etelään

Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF on julkaissut uuden kuukausiennusteen, jonka mukaan vappuviikon keskilämpötila on osassa Suomea jopa tavanomaista viileämpi.

Kuluva viikko jakaantuu melko lämpimään alkuviikkoon ja viileämpään loppuviikkoon. Viikon edetessä sateet yleistyvät. Forecan meteorologi Anna Latvalan mukaan säätilanteessa on nyt edessä selvä muutos, koska vähäsateinen ja hyvin lämmin korkeapainesää vaihtuu epävakaiseen ja viileämpään säähän.

– Helpotusta kuivuuteen on siis pikkuhiljaa tulossa, vaikka päivittäiset sademäärät jäävät näillä näkymin melko pieniksi. Sama epävakainen säätyyppi jatkuu myös ensi viikon puolella, joten vapun kannalta on vielä hyvin epävarmaa, sataako ja missä olomuodossa, Anna Latvala sanoo.

Sateita tulee tällä ja ensi viikolla niin vetenä, räntänä kuin lumenakin.

– Lunta voi sataa tällä ja ensi viikolla vähintään yöaikaan etelää myöten. Toisaalta taas välillä Lapissa asti tulee vettä, joten sää vaihtelee paljon. Lumi jää näillä näkymin kuitenkin vain hetkeksi maahan ja sulaa sitten nopeasti pois, meteorologi toteaa.

Kuukausiennusteen mukaan tämän viikon keskilämpötila on maan eteläosassa ajankohtaan nähden tavanomainen. Maan keski- ja pohjoisosassa on vielä 0–2 astetta tavanomaista lämpimämpää.

– Lämmin sää hellittää otteensa Suomesta. Viikon puolivälissä pohjoisesta valahtaa kylmää ilmaa, sää muuttuu sateisemmaksi ja päivien välillä säässä on jo enemmän vaihtelua. Alkuviikon korkeapaineen vuoksi sademäärä on kuitenkin tavanomainen tai tavanomaista pienempi, Anna Latvala kertoo.

Alkuviikolla voidaan yltää vielä paikoin yli 15 asteen lämpötiloihin.

– Viikkoon mahtuu nyt monenlaista säätä. Ensin korkeapaine pitää sään vielä enimmäkseen aurinkoisena ja poutaisena, ja lämpötila kohoaa suuressa osassa maata 10–15 asteeseen. Tiistaina etelässä ja lännessä voi paikallisesti olla vielä jopa 15–17 asteen lämpötiloja, Latvala sanoo.