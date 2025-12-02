Kyberrikollisista varoitus – muista tämä ennen lomia

Vaikka joulu on rauhoittumisen aikaa, kyberrikolliset eivät lepää. Keskuskauppakamarin tietohallintojohtaja Olli-Pekka Roiha muistuttaa, että tietoturva-asiat kannattaa hoitaa kuntoon jo ennen pyhiä, jotta ikäviltä yllätyksiltä lomalla voi välttyä.

– Meillä on kaksi digitaalista identiteettiä. Työidentiteettiä suojaamme työnantajan ohjeiden mukaisesti, mutta vapaa-ajan identiteetin kanssa olemme varomattomampia, Roiha toteaa tiedotteessa.

Vapaa-ajalla henkilökohtaisten tietojen, tiedostojen tai kuvien vuotaminen voi altistaa identiteettivarkauksille tai kiristykselle.

– Pahimmillaan tämä voi vaikuttaa myös työympäristön tietoturvaan ja tuhota samalla esimerkiksi joulurauhan, tietohallintojohtaja sanoo.

Olisi tärkeää varmistaa jo ennen lomia, että kodin laitteet, salasanat ja yhteydet ovat kunnossa. Laitteiden ja ohjelmistojen päivitysten on oltava ajan tasalla. Kaksivaiheinen tunnistautuminen kannattaa ottaa käyttöön kaikkialla, missä se on mahdollista.

– Muista myös, ettei kannata klikata epäilyttäviä linkkejä tai liitteitä, ja kirjaudu ulos alustoista ja laitteista, kun et käytä niitä. Kun perusasiat ovat kunnossa ennen joulua, voit nauttia lomasta ilman että kyberrikolliset pilaavat juhlat, Roiha sanoo.

Hänen mielestään suomalaiset tunnistavat kokonaisuudessaan varsin hyvin netissä vaanivat uhat, mutta silti muistutus on aina paikallaan.

– Jotta juhlapyhät eivät mene pilalle, on varautuminen hyvissä ajoin tärkeää. Väittäisin, että tietoturvan osalta olemme Suomessa jo hyvin valveutuneita ja hereillä – erityisesti viime vuosien geopoliittisen tilanteen seurauksena. Toki myös tietomurtoja edelleen tapahtuu, eikä mikään järjestelmä tai palvelu ole täysin murtovarma, Olli-Pekka Roiha sanoo.