Kuvernööri toi kuolleiden sotilaiden äideille pyyhkeitä lahjaksi

Venäjän Kurskin oblastin Lgovskin alueen kuvernööri oli käynyt Venäjän äitienpäivänä tapaamassa kuolleiden sotilaiden äitejä, joille hän vei lahjana postikortteja ja pyyhkeitä. Alue sijaitsee Ukrainan rajalla.

Kuvernööri Sergei Korostelevin hallinnon postaus tapahtuneesta on nyttemmin poistettu sosiaalisesta mediasta.

Kommentoijien mukaan teko oli lähinnä surrealistinen.

Moni puhui häpeästä.

– He ansaitsevat enemmän. He menettivät poikansa. Rimanalitus teiltä kaikille pojillenne, eräs totesi.

1/ In a 'generous' gesture to mark Mother's Day in Russia, the Head of the Lgovsky District in Kursk oblast, Sergei Korostelev, presented mothers of dead soldiers with towels and postcards. However, this doesn't seem to have gone down very well. pic.twitter.com/NoCBqxF4bY

