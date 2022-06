Kuva näyttää: Näin lämpöaalto lähestyy Suomea

Suomeen on ensi viikolla odotettavissa kesäisen lämmintä säätä, ilmenee Euroopan keskipitkien sääennusteiden keskus ECMWF:n tuoreesta ennusteesta.

Lämpö lähestyy Suomea ja Baltiaa Länsi-Euroopasta, jossa lämpötilat voivat ensi viikolla kohota jopa 45 asteeseen. Espanjassa, Portugalissa ja Ranskassa lämpötilojen ennustetaankin kohoavan ensi viikolla paikoin 40 asteen yläpuolelle, Espanjassa ja Portugalissa 45 astettakin voi olla lähellä.

Suuressa osassa Suomeakin lämpötila on ensi viikolla keskivertoa lämpimämpi.

– Eroa keskiarvoon on maan etelä- ja keskiosassa 0–1,5 astetta, pohjoisessa 1,5–2,5 astetta tavanomaista lämpimämpään suuntaan, Forecan meteorologi Joanna Rinne kertoo sääpalvelun blogissa.

Lämpötilat kohoavat maan etelä- ja keskiosassa yleisesti 17–23 asteeseen, Lapissa 15-20 asteeseen. Viikon säässä nähdään sateitakin.

– Viikko on aurinkovoittoinen, mutta iltapäiväkuuroja tulee laajalti etenkin maan keski- ja pohjoisosassa, päivästä riippuen. Päivälämpötilat ovat maan etelä- ja keskiosassa yleisesti 17–23 asteessa, päiväkohtaista vaihtelua toki on, Rinne kertoo.

– Sadekuurot viilentävät lämpötiloja kohdalle osuessaan. Lapissa lämpötilat pysyvät yleisesti 15–20 asteessa, mutta viikonloppua kohden ne voivat Lapissa tämänhetkisten ennusteiden mukaan lämmetä 20 asteen yläpuolellekin.

Juhannusviikolla sää hiukan viilenee. Kuukausiennusteessa juhannusviikosta ennakoidaan Suomessa laajalti tavanomaista sateisempaa.

Today's ECMWF 00z run moves the heatwave from western Europe towards Finland and Baltics.

But.. please note the operational HRES run is an extreme outlier compared to its ensemble members! pic.twitter.com/MWGRs4X4lt

— Mika Rantanen (@mikarantane) June 11, 2022