Kuva näyttää asuntohintojen pudotuksen – huipulta on pk-seudulla tultu alas 17 prosenttia

Pääkaupunkiseudulla osakeasuntojen nimellishintojen huippu saavutettiin vuoden 2022 toisella neljänneksellä ja reaalihinnoissa huippu oli jo vuotta aiemmin. Nyt huipputasolta on tultu alas päin roimasti.

Tämän vuoden ensimmäisellä neljänneksellä asuntojen reaalihinnat olivat 17 prosenttia matalammalla, kertoo Kuntarahoitus-luottolaitoksen pääekonomisti Timo Vesala, joka jakoi Twitterissä graafin hintakehityksestä (kuva jutun lopussa).

Esimerkiksi 400 000 euron hintaisessa asunnossa 17 prosentin lasku tarkoittaa 68000 euroa.

OP ryhmän pääekonomisti Reijo Heiskanen sanoo, että uusia asuntoja myydään nyt vähemmän kuin 1990-luvun laman pahimpina aikoina, vaikka luvut eivät olekaan täysin vertailukelpoisia.

– Ensimmäisellä kvartaalilla uusia asuntoja myytiin 527 kappaletta, kun 1992 lukema oli koko vuodelta 3331. Tuo ekan kvartaalin luku tarkentuu kyllä ylöspäin ehkä 50 %, mutta pyöritään jopa laman pohjia heikommissa luvuissa, Heiskanen twiittaa.

OP päivitti vapun alla ennustettaan asuntojen hintamuutoksista pk-seudulla ja arvioi nyt hintojen laskevan jopa 6–8 prosenttia tänä vuonna, kun korkojen nousun vaikutukset heijastuvat asuntomarkkinoille osin viiveellä.

Rakennusyhtiö YIT totesi tuoreessa osavuosikatsauksessaan, että asuntomarkkinoiden tilanne on ennennäkemättömän heikko. YIT:n oikaistu tulos on tappiolla neljä miljoonaa euroa. Maaliskuussa myymättömiä asuntoja yhtiöllä 747, luvussa on pieni parannus joulukuuhun nähden.

Toimitusjohtaja Heikki Vuorenmaa kertoo osavuosikatsauksessa YIT:n hidastaneen uusia asuntoaloituksia ja tontti-investointeja.

Pääkaupunkiseudulla osakeasuntojen nimellishintojen huippu oli kvartaalitasolla Q2/2022, reaalihinnoissa jo vuotta aiemmin. Nimellishinnat olivat Q1/2023 reilut 7% edellistä huippua matalammalla, reaalihinnat n. 17%. pic.twitter.com/zJV1jWcuDM — Timo Vesala (@TimoVesala) May 3, 2023