Kuva kiteyttää Euroopan aseongelman – Pekka Toveri: Todella merkittävä asia

Kokoomuksen kansanedustaja ja entinen pääesikunnan tiedustelupäällikkö, kenraalimajuri (evp.) Pekka Toveri katsoo, että Euroopan valtioiden pitäisi pystyä yhdenmukaistamaan asevoimiensa kalustoa.

Toveri viittaa X-palvelussa alta löytyvään eversti (evp.) Antti Koskelan jakamaan kuvaan. IISS-ajatushautomon kuvassa verrataan eri asejärjestelmien määriä Euroopassa ja Yhdysvalloissa. Valituissa kategorioissa Euroopassa on käytössä viisinkertainen määrä erilaisia asejärjestelmiä Yhdysvaltoihin verrattuna.

Muun muassa Lapin lennoston komentajana toiminut Koskela kommentoi kuvalla tänään tullutta ilmoitusta Britannian ja Saksan puolustusyhteistyön syventämisestä. Se on evp-upseerin mukaan askel oikeaan suuntaan.

– Eurooppalaisia tykkimalleja on enää 26 jäljellä, kun USA pärjää kahdella. Euroopassa on vielä töitä aseiden valmistajien ja valmistettavien typpien lukumäärän suhteen, Koskela sanoo.

Pekka Toveri on samoilla linjoilla.

– Tämä on todella merkittävä asia kun puhutaan Eurooppalaisen puolustusteollisuuden kehittämisestä. Jos ei kyetä ylikansalliseen yhteistyöhön ja kalustotyyppien määrän supistamiseen, on turha kuvitella että kyettäisiin tuottamaan kilpailukykyisiä tuotteita, hän sanoo.

Britannian ja Saksan hallitukset tiedottivat tänään muun muassa yhteisestä tykistöaseiden kehitysohjelmasta. Britit ja saksalaiset ryhtyvät valmistamaan yhdessä Boxer-ajoneuvon pohjalle kehitettyä 155 millimetrin haupitsia.

