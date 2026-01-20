Kurdijoukot vetäytyneet al-Holin leiriltä

Syyrian kurdijoukot (SDF) ovat vetäytyneet al-Holin leiriltä ja lopettaneet sen vartioinnin, kertoo BBC.

Leirillä on tuhansia ihmisiä, joilla epäillään olevan yhteyksiä jihdistiryhmä Isisiin.

Ulkoministeriön konsulipäällikkö Jussi Tanner kertoo Ylelle, että leirillä on yhä kymmenkunta suomalaista, ja heistä valtaosa on lapsia.

Syyrian kurdijoukkojen ja Syyrian hallituksen yhteenotot ovat BBC:n mukaan jatkuneet tulitaukosopimuksesta huolimatta.

Kurdien mukaan sen joukot olivat ”pakotettuja vetäytymään” leiriltä ja siirtymään Pohjois-Syyrian kaupunkeihin ”Isis-kysymykseen liittyvän kansainvälisen välinpitämättömyyden takia”.

Syyrian sisäministeriö on tuominnut vetäytymisen ja sanoo sen tapahtuneen ilman minkäänlaista koordinointia Syyrian hallituksen tai Yhdysvaltojen johtaman Isisin vastaisen koalition kanssa.

Suomessa kurdijoukkojen vetäytymistä kertoi ensimmäisenä STT.