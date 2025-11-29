Kuolinpesien asiointi uudistuu – ”Helpottaa arkea ja ehkäisee väärinkäsityksiä”

Petteri Orpon (kok.) hallitus valmistelee kuolinpesien asiointia helpottavaa uudistusta, eurooppa- ja omistajaohjausministeri Joakim Strand (r.) kirjoittaa Ilkka-Pohjalaisen kolumnissaan. Strand kuuluu asiaa käsittelevään ministerityöryhmään.
– Kun on valmiiksi raskaassa elämäntilanteessa, ei ylimääräinen hallinnollinen taakka varsinaisesti helpota. Siksi olen tyytyväinen siihen, että hallitus valmistelee nyt hallitusohjelman mukaisesti lakia, jonka tavoitteena on helpottaa menehtyneen omaisen asioiden hoitamista, Strand kirjoittaa.
Ministerin mukaan uudistus tarkoittaa käytännössä nykyiset sukuselvitykset korvaavan kuolinpesien osakerekisterin perustamista. Jatkossa myös perukirjat ja perintöveroilmoitukset voidaan hoitaa sähköisesti OmaVerossa.
– Se, että kaikki kuolinpesän osakkaat saavat saman näkymän pesän tietoihin, helpottaa arkea ja ehkäisee väärinkäsityksiä.
Osarekisterin toimivuuden takaamiseksi rahoitusta on saatu sen varmistamiseksi, että tiedot siirtyvät sujuvasti kirkolta rekisteriin, Strand kertoo.
– Samalla on tärkeää muistaa, etteivät kaikki välttämättä voi – tai halua – hoitaa asioitaan digitaalisesti. Siksi vaihtoehtoiset toimintatavat on turvattava jatkossakin yhdenvertaisin ehdoin, ministeri kirjoittaa.
Valtioneuvoston mukaan uudistus astuisi voimaan vaiheittain vuodesta 2027.