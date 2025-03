Kuntavaaleissa ennätysvähän nuoria ehdolla

Nuorten osuus kuntavaaliehdokkaiden joukossa jatkaa laskuaan, kertoo Kuntaliitto tänään julkaistussa tiedotteessaan. Alle 30-vuotiaiden ehdokkaiden määrä on laskenut entisestään. Heitä ei ole Kuntaliiton mukaan lainkaan ehdolla 11:ssä kunnassa.

Vuoden 2025 kuntavaaliehdokkaista 7,8 prosenttia on alle 30-vuotiaita. Edellisissä kuntavaaleissa nuorten osuus oli 8,5 prosenttia.

Nuorten ehdokkaiden osuus puolueittain vaihtelee. RKP:llä, vihreillä ja pienpuolueilla nuoria on ehdokkaista 10-11 prosenttia. Liike Nytillä, KD:lla sekä valitsijayhdistyksillä nuorten osuus ehdokkaista on alle 6 prosenttia. Myös keskustan, perussuomalaisten ja SDP:n ehdokaslistoissa nuorten osuus on keskimääräistä pienempi.

– Nuorten väheneminen kuntapolitiikassa tarkoittaa, että tärkeät tulevaisuuden kysymykset jäävät helpommin ilman nuorten näkökulmaa. Päätöksiä tehdään vuosiksi eteenpäin, ja siksi olisi tärkeää, että eri ikäryhmät ovat edustettuina, arvioi Kuntaliiton tutkimuspäällikkö Marianne Pekola-Sjöblom.

Ehdokkaiden keski-ikä tulevissa kuntavaaleissa on 50,7 vuotta. Yli 65-vuotiaiden osuus ehdokkaista on aiempaa suurempi. Tulevissa kuntavaaleissa 19,2 prosenttia ehdokkaista on yli 65-vuotiaita.

Kuntaliiton toimitusjohtajan Minna Karhusen mukaan kunnat voivat itse vaikuttaa siihen, kuinka nuoria saadaan kiinnostumaan kuntapolitiikasta.

– Esimerkiksi nuorisovaltuustojen rooli on erittäin tärkeä. Jos nuorten ääni ei kuulu päätöksenteossa, vaarana on, että kunnalliset ratkaisut eivät vastaa tulevien sukupolvien tarpeisiin, hän sanoo.

Kunta- ja aluevaalit käydään samanaikaisesti sunnuntaina 13. huhtikuuta.