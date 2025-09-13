Kokoomuksen varapuheenjohtaja, kunta- ja alueministeri Anna-Kaisa Ikonen pitää keskustelua kuntarakenteesta ja sen uudistustarpeista tervetulleena.

Aiemmin lauantaina Kuntaliitto varoitti, että erot kuntien veroprosenteissa uhkaavat revetä ennennäkemättömiin lukemiin. Kuntaliiton toimitusjohtaja Minna Karhunen totesikin, että Suomella ei ole varaa nykyisiin palveluihin eikä rakenteisiin.

Kuntaliitto kehotti samalla aloittamaan parlamentaarisen työn kuntien tulevaisuudesta.

– Suomessa on käynnistettävä poliittinen arvokeskustelu siitä, mikä kunnan palvelulupaus kuntalaisilleen tulevaisuudessa on lainsäädännön, väestökehityksen ja resurssien näkökulmasta, Karhunen totesi.

Ikonen pitää Kuntaliiton keskustelunavausta kiinnostavana. Hänkin on samaa mieltä siitä, että kuntien tilanteet ovat todella erilaistuneet.

Samalla Ikonen korostaa, että perustuslain turvaamat oikeudet ja palvelut kuuluvat jokaiselle suomalaiselle. Seuraavaksi olisikin haettava tekemisen tapoja ja rakenteita, jotka kantavat myös tulevaisuudessa.

Ikonen korostaa, että Suomen demografinen kehitys ja monien kuntien taloustilanne korostavat uudistustarvetta. Prioriteettina ei pidä olla hallinto, vaan ihmisten arki ja palvelut.

– Kunnissa tulee kurottaa yli vanhojen rakenteiden ja yhteistyön tapojen, jos ne eivät enää riitä palvelemaan kuntien asukkaita parhaalla mahdollisella tavalla, hän linjaa.

– Kuntalaisen arki ei rajaudu karttarajoihin, joten miksi kuntien palveluiden pitäisi?

Ministeri muistuttaa, että hyvinvointialueiden perustamisen jälkeen kuntien tärkeimmät tehtävät ovat sivistys ja elinvoiman edistäminen. Tähän sisältyvät muun muassa peruskoulut.

Yhteensä koulutus ja varhaiskasvatus muodostavat kuntien palveluista ja budjetista lähes 70 prosentin siivun. Kuntaliiton selvityksessä juuri näiden palveluiden käyttäjämäärät laskevat tulevaisuudessa, mikä taas lisää yksikkökustannuksia.

Samalla kuntien kyky kattaa menonsa eriytyy hyvin voimakkaasti, eikä kaikkien kuntien taloutta saada kestävälle pohjalle millään rahamäärällä.

Ikonen tunnistaa tämän suhteen muutostarpeen.

– Meidän pitää kyetä keskustelemaan laajalti yhteistyön vahvistamisesta ja uudenlaisistakin keinoista, joilla voimme tarjota kunnan tehtäviin kuuluvat palvelut suomalaisille, Ikonen sanoo.

Ministeri kertoo hallituksen päättäneen kevään puoliväliriihessä, että kuntien järjestämisyhteistyön lisäämistä tuetaan ja kehitetään. Tämän tueksi valtiovarainministeriössä valmistellaan selvityksiä kuntien tehtävien eriyttämisestä.

– Niiden pohjalta voimme luoda suuntaviivoja kuntien ja niiden tehtävien kehittämiseksi, ministeri kertoo.