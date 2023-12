Kumpi on terveydelle parempi? Kissa ja koira tiedevertailussa

Lemmikin omistaminen tuo iloa elämään, mutta mikä kotieläin on oman terveyden kannalta paras? Brittilehti The Guardian on selvittänyt asiaa ja vertaillut koiran ja kissan omistamisen terveyshyötyjä.

Japanissa tehdyn tutkimuksen mukaan minkä tahansa rotuisen koiran omistaminen vähentää iäkkäiden ihmisten riskiä sairastua dementiaan 40 prosentilla. Tämä johtuu tutkijoiden mukaan siitä, että koiraa ulkoiluttamalla henkilö poistuu useammin kotoaan ja pääsee lenkillä useammin vuorovaikutukseen muiden kanssa.

Koiran ulkoiluttamisen terveyshyötyjä on tutkittu paljon.

BMC Public Health -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan koiranomistajat käyttävät päivässä 22 minuuttia enemmän aikaa kävelyyn ja ottavat 2 760 askelta enemmän kuin muut. Lisäksi International Journal of Environmental Research and Public Health -lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan koiranomistajat liikkuvat selvästi muita enemmän. Tämä polttaa kaloreita ja parantaa unen laatua.

Nelijalkainen ystävä voi vahvistaa myös mielenterveyttä. Aging and Mental Health Journal –lehdessä julkaistun tutkimuksen mukaan koirat tarjoavat kumppanuutta, antavat elämälle tarkoituksen ja merkityksellisyyden tunteen. Koirat vähentävät tutkijoiden mukaan myös yksinäisyyttä.

– Voit luottaa lemmikkiisi ja olla varma siitä, että se ei petä sinua, toteaa professori Daniel Mills The Guardianille.

– On hyvin tunnettua, että ihmiset näkevät erityisesti länsimaisissa kulttuureissa lemmikit perheenjäseninä, Mills sanoo.

Koirien on havaittu vaikuttavan positiivisesti lapsiin. Lisäksi koirat laskevat ahdistusta ja tasapainoittavat verenpainetta ja sydämen sykettä.

Tiede on osoittanut todeksi myös kissojen omistamisen terveyshyödyt.

Kissa tutkitusti vähentävät opiskelijoiden stressiä, vaikuttavat myönteisesti psyykkiseen terveyteen, vähentävät yleisiä terveysongelmia ja parantavat lasten elämänlaatua.

Kissat eivät tarvitse kuitenkaan ulkoiluttamista, joten ne eivät vaikuta askelmäärään tai sydämen terveyteen samalla tavalla kuin koirat.

Professori Mills huomauttaa, että terveyshyötyjen suhteen eniten vaikuttaa se, millaisen kissan saa ja mitkä omistajan odotukset ovat.

– On hankittava oikea kissa oikealle henkilölle, jotta suhde toimisi. Jos saat väärän kissan, sinulla on ongelmia.

Millsin mukaan koirien ja kissojen tuomia terveyshyötyjä on vaikea laittaa paremmuusjärjestykseen.

– Työssämme todella tulee esiin se, kun omistajien odotukset lemmikkinsä käyttäytymisestä eivät täyty. Se on heille uskomattoman stressaavaa, hän toteaa.

– Ei ole juurikaan tukea ajatukselle, että lemmikin omistaminen itsessään parantaa henkistä hyvinvointia, jos olet jo melko onnellinen.