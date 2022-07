Suomen entinen pääministeri, Firenzen EU-yliopiston professori Alexander Stubb (kok.) kertoo Twitterissä kirjoittavansa uutta kirjaa, joka käsittelee valtaa 21. vuosisadalla.

– Perinteisesti valta on määritelty kansallisvaltioiden kautta. Maailma on nykyään monimutkaisempi, Stubb toteaa tviitissään.

Hän pyytää seuraajiltaan kommentteja kirjaansa varten.

– Kysymys tutkimustarkoituksiin. Kummalla on enemmän valtaa, Suomella vai Facebookilla?

Näin Stubbille vastataan Twitterissä:

– Määrittele valta. Jos kyse on mahdollisuudesta muokata ihmisten valintoja ja viime kädessä vaikuttaa ihmisten elämään, tämän päivän voima on algoritmeissa, toteaa Britanniassa sijaitsevan EU-lähetystön ministerineuvos Beatrice Covassi.

– Monissa viesteissä sanotaan, että Facebookilla on pehmeää valtaa ja valtioilla pakottavaa valtaa. Meidän ei pidä unohtaa, että Suomen kaltaiset valtiot tarjoavat kansalaisilleen paljon hyvää, kuten palveluja ja turvallisuutta ja niin edelleen, johon Facebook ei pysty, kommentoi Maanpuolustuskorkeakoulun sotataidon laitoksen johtaja, eversti Petteri Kajanmaa.

Many posts above mentioning that FB has soft power and nations have coercive power. We should not forget that nations like Finland provide lots of good for their inhabitants like services, security etc which FB cannot do.

— Petteri Kajanmaa (@PutteKaj) July 18, 2022