Kukaan ei halua tavata Usha Vancea Grönlannissa

Varapresidentti J. D. Vancen ja hänen puolisonsa Usha Vancen on määrä vierailla perjantaina Grönlannissa.

– Amerikkalaiset edustajat ovat viime päivinä kierrelleet ovelle toisensa jälkeen kyselemässä, haluaisivatko he tavata varapresidentin vaimon. Kaikkialla vastaus oli sama: ”Ei, muuten kiitos”. Ja siksi suunnitelmia on muutettu, kertoo Jesper Steinmetz, joka on Tanskan TV 2:n kirjeenvaihtaja Nuukissa.

Presidentti Donald Trumpin mukaan ”olemme tekemisissä monien grönlantilaisten kanssa, jotka haluaisivat nähdä jotain tapahtuvan suhteessa asianmukaiseen suojeluun ja asianmukaiseen hoitoon. He soittavat meille, me emme soita heille.”

Tanskalainen konservatiivikansanedustaja Rasmus Jarlov vääntää viestipalvelu X:ssä rautalangasta vastauksen Trumpin puheille Grönlannin liittämisestä Yhdysvaltoihin.

– Grönlanti on ollut Tanskan kruunun alainen vuodesta 1380. Se on täysin integroitunut osa Tanskaa ja grönlantilaiset ovat Tanskan kansalaisia.

Hänen mukaansa vain kuusi prosenttia grönlantilaisista haluaisi olla amerikkalaisia.

– Ainoa poliittinen puolue, joka sanoi luottavansa Donald Trumpiin sai muutaman viikon takaisissa vaaleissa yhden prosentin äänistä eikä yhtään paikkaa Grönlannin parlamentissa. Yksikään Grönlannin parlamentin jäsen ei halua tulla amerikkalaiseksi. Kaikkien mielestä on pelottavaa ja uhkaavaa, että USA ei kunnioita sitä, että ei tarkoittaa ei, Jarlov kirjoittaa.

Hän toteaa, että Kiina ei uhkaa Grönlantia eikä Kiinalla ole läsnäoloa Grönlannissa.

– Ainoa uhka Grönlantia kohtaan on Yhdysvallat. Tanska ei myy Grönlantia. Tanska ei hyväksy ja estää grönlantilaisten lahjomisen. Tanska ei muuta kantaansa Yhdysvaltojen uhkauksista huolimatta.

Nyttemmin varapresidenttiparin matkasuunnitelma on muuttunut vain vierailuksi Yhdysvaltain sotilastukikohtaan Pituffikissa.

Donald Trump: "We are dealing with a lot of people from Greenland that would like to see something happen with respect to being properly protected and properly taken care of. They're calling us, we're not calling them." @atrupar

Facts that the American government needs to understand:

Greenland has been under the Danish crown since 1380. It is a fully integrated part of Denmark and the Greenlanders are citizens of Denmark.

Only 6% of people in Greenland would prefer being American rather than Danish.…

— Rasmus Jarlov (@RasmusJarlov) March 23, 2025