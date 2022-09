”Kuka teki päätöksen, ettei maahantuloa rajoiteta?”

Eduskunnan kyselytunnilla kokoomuksen Antti Häkkänen totesi Venäjän käyvän veristä sotaa Ukrainan kansaa vastaan, ja länsi on mukana asettamassa pakotteita ja antamassa taloudellista ja aseellistakin apua Ukrainalle.

– Suomen pitää tässä rintamassa hoitaa myös oma tonttinsa kuntoon, ja siihen liittyvät nämä turistiviisumit. Kun katsoo näitä hallituksen papereita toukokuulta, jolloin on tehty päätöksiä, siis on päätetty toukokuussa, että säilytetään viisumihakemusten vastaanottomäärät entisellä tasolla, niin syntyy vähän semmoinen mielikuva, että tähän asiaan ei ole reagoitu riittävällä vakavuudella, Antti Häkkänen totesi.

– Vasta kun kesällä syntyi julkinen paine, tehtiin jonkin verran rajoituksia elokuussa. Nyt kun on syntynyt lisää painetta, niin on sanottu, että jotain tehdään. Nyt kysyn pääministeriltä vielä: Onko varmasti niin, että hallituksella on oikeasti myös poliittinen tahtotila toteuttaa tämä turistiviisumien lakkauttaminen, koska oikeuskansleri on sanonut, että se on oikeudellisesti mahdollista? Minkä takia hallituksella on toisenlainen linja?

Pääministeri Sanna Marin (sd.) vastasi, että ”kyllä, hallituksella on poliittinen tahto, ja hallitus on tässä asiassa erittäin yksimielinen”.

– Pidän erittäin tervetulleena myös sitä, että oikeuskansleri on nyt antanut uusia arvioita, ja uskon, että näihinkin nojaten me löydämme ratkaisuja. Tätä työtä paraikaa ministeriöissä tehdään, ja toivon, että tämä työ saadaan mahdollisimman ripeästi päätökseen, Sanna Marin sanoi.

Kansanedustaja Elina Valtonen (kok.) huomautti jo keväästä asti spekuloidun, että Venäjä käynnistäisi liikekannallepanon.

– Kysyisinkin teiltä, pääministeri: pitääkö paikkansa, että oikeuskansleri olisi suositellut hallitukselle jo elokuussa sitä, että lähtisitte valmistelemaan kansallista lainsäädäntöä maahantulon rajoittamiseksi? Ja jos näin on ollut, niin kuka on tehnyt päätöksen, että ette etene tässä asiassa?, Elina Valtonen kysyi.

– Onko tämä ollut tp-utvassa kenties, vai onko se hallituksen oma päätös? Ja toistaisin vielä kysymyksen suomalaisten puolesta: milloin aiotte saada tämän lainsäädännön voimaan, tai ainakin sen, että tosiasiassa turistiviisumeita ei myönnetä ja että venäläiset eivät viisumein pääse Suomeen?

Sanna Marinin mukaan tilanne eilisen jälkeen on muuttunut Venäjän julistettua osittaisen liikekannallepanon.

– Tämä aiheuttaa mahdollisesti aivan uudenlaista painetta myös Suomen rajoille, ja sen takia mielestäni on syytä myös tarkastella tätä rajalainsäädäntöä, mihin täällä tänäänkin on viitattu. Ulkoministeriö ja sisäministeriö yhteistyössä muiden tahojen kanssa tätä kokonaisuutta arvioivat, Sanna Marin vastasi.

– Kesällä me teimme päätöksiä siitä, millä tavalla me voimme hidastaa esimerkiksi näiden viisumeiden myöntämistä, sitä kautta tiputtaa niiden ihmisten määrää, jotka tänne tulevat uusilla viisumeilla. Kokonaisuuden osana totta kai me tarkastelemme myös sitä, mitä tehdään näille jo olemassa oleville viisumeille. Mielestäni on syytä alkaa myös käsitellä näiden viisumien pois ottamista, sitä kautta kenties enemmänkin ruuhkauttaa tuota uusien viisumien myöntöä, ja sitten tämä Schengen-kokonaisuus on oma kokonaisuutensa. Mutta jo kesästä asti näitä lainsäädäntömahdollisuuksia on selvitetty, näiden eteen on tehty töitä, ja tätä työtä tehdään yhteistyössä monien ministeriöiden välillä. Tämä kokonaisuus on hankala ja mutkikas, mutta hallitukselta ei tahtoa asiassa puutu, Marin totesi.