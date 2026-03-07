Kuka ostaa smetanaa 20 miljardilla?

Kazakstanin hallinto on kieltänyt kaikki julkiset mielipidetiedustelut koskien perustuslain muutosta koskevaa kansanäänestystä 15. maaliskuuta 2026. Kielto koskee myös yksityisiä kansalaisia, joten sosiaalisessa mediassakaan ei voi kysyä aiheesta ilman seurauksia.

Sana ”kansanäänestys” katosikin hiljaisesti some-julkaisuista, ja sen tilalle tuli ”smetana” – itäeurooppalaisesta keittiöstä alkuisin olevan hapatettu, paksu ja täyteläinen hapankerma. Suositut Telegram-kanavat alkoivat julkaista kuvia kauppojen maitotuotehyllyistä kuvateksteillä, kuten ”uusi smetana saapuu 15. maaliskuuta 2026; tietääkö joku sen sisällöstä?” Jokainen ymmärsi, mitä ”sisältö” merkitsi: perustuslain muutoksia, jotka hallinto on luonnostellut käytännössä ilman julkista keskustelua.

Kommentit muuttuivat koodatuiksi poliittisiksi keskustelufoorumeiksi.

– Tämä smetana on ollut liian pitkään hyllyllä. Siihen on selvästikin lisätty säilöntäaineita, on

yksi eniten jaetuista kommenteista.

Se liittyy huoleen siitä, että uusi perustuslaki lisäisi presidentin valtaoikeuksia.

Threads ja Instagram Stories liittyivät pian mukaan.

– Oletteko menossa sunnuntaina kauppaan? muotoilivat paikalliset yhteisösivut mielipidetiedustelunsa viattomasti.

Vastaukset olivat yhtä kotoisia:

– Kyllä, tarvitsen smetanaa.

– Ei, vanha on parempaa.

Ja kaikkein suosituin:

– Olen dieetillä.

”Dieetistä” tuli pian viraali lyhenne äänestyksestä pidättäytymiselle tai sen boikotoinnille.

Maassa, jossa kansanäänestyksestä keskustelemisesta saa automaattisesti lähes 80 euron sakot, dieetistä tai laktoosi-intoleranssista on tullut poliittinen kanta.

Threadsissä ja Instagramissa on julkaistu kuvia, joissa vertaillaan punaisella X:llä merkittyä ”uutta smetanaa” vihreällä ”oikein”-merkillä leimattuun ”paksumpaan vanhaan”.

– Vanha smetana on todella paksumpaa kuin uusi, sitä kommentoidaan.

Huumori terävöityi, kun kansanäänestyksen 20,8 miljardin tengen (35 miljoonan euron) kustannukset tulivat tietoon.

– Kuka ostaa smetanaa 20 miljardilla? Meillä ei ole maitotuotteiden nälkä. Me tarvitsemme leipää, kommentoi yksi viraaliksi levinnyt julkaisu.

