Valtiovarainministeriön kansliapäälliköksi haki 12 henkilöä., LEHTIKUVA / MARKKU ULANDER

Kuka nousee rahaministeriön johtoon? He ovat vahvoilla

  • Julkaistu 25.08.2025 | 16:04
  • Päivitetty 25.08.2025 | 16:11
  • Hallinto
Nykyinen kansliapäällikkö Juha Majanen hakee jatkokautta.
Valtiovarainministeriön ylimmäksi virkamieheksi eli valtiosihteeriksi kansliapäällikkönä -tehtävään tuli määräaikaan mennessä 12 hakemusta, ministeriö tiedottaa.

Virka on tarkoitus täyttää 1. huhtikuuta viiden vuoden määräajaksi. Virka on ministeriön yhteinen.

Hakijoiden joukossa on nykyinen kansliapäällikkö Juha Majanen, joka on hoitanut virkaa vuodesta 2021.

Myös valtiovarainministeriön kansantalousosaston osastopäällikkö Mikko Spolander haki virkaa.

Valtiosihteerin kansliapäällikkönä tehtävänä on johtaa, kehittää ja valvoa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa siten kuin valtioneuvoston ohjesäännössä ja ministeriön työjärjestyksessä säädetään. Valtiosihteerin kansliapäällikkönä tehtävänä on myös yhteensovittaa ministeriön ja sen hallinnonalan toimintaa muiden ministeriöiden ja niiden hallinnonalojen toiminnan kanssa.

Myös ylimpiin virkoihin sarjahakijana tutuksi tullut Peter Marks on hakijoiden joukossa.

Virkaa hakivat seuraavat henkilöt:

Jyrki Holmala 

Joel Hämäläinen 

Karoliina Kurkinen

Harri Lipponen

Vera Amanda Luostarinen

Juha Majanen

Peter Marks

Larisa Marttinen 

Dara Sadik 

Atte Samonen 

Veijo Silventoinen 

Mikko Spolander

