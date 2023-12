KSML: Hälytysajosta aiheutuu noin yksi kuolema vuodessa

Vuosina 2002–2018 hälytysajoneuvoille sattui Suomessa yhteensä 21 kuolemaan johtanutta onnettomuutta, kertoo Keskisuomalainen.

Näistä onnettomuuksista ambulansseille tapahtui 12, poliisiautoille neljä ja pelastusautoille viisi. Viranomaisilla on noin 1,7 miljoonaa hälytysajoa vaativaa tehtävää vuosittain. Keskimäärin joka vuosi joku kuolee.

Onnettomuustutkimusinstituutin OTIn liikenneturvallisuustutkija Salla Saleniuksen mukaan kuolemaan johtaneissa turmissa havaittiin kokemattomuutta hälytysajoista ja riittämätöntä koulutusta. Myös turvavöiden käyttö oli puutteellista niin potilaalla kuin henkilöstöllä.

– Kuolemaan johtaneet onnettomuudet ovat olleet hyvin sekalainen joukko tapahtumia. Toinen ajoneuvo on tullut esimerkiksi risteävältä tieltä eteen, on lähdetty ohittamaan tai edellä oleva on yllättäen pysähtynyt jopa eläimen takia, Salenius kertoo.

Keski-Suomen pelastuslaitoksen ensihoidon esihenkilö Tiina Mutanen sanoo, että koulutus tulisi saada kunnon kuosiin.

– Se olisi erittäin tärkeää. Osassa oppilaitoksissa ei koulutusta ole vieläkään, osassa on, mutta se on hajanaista ja laitoskohtaista, hän sanoo.

Viime aikoina hälytysajoneuvojen turvallisuutta ovat parantaneet uudet ohjeet ja tekniikka. Esimerkiksi Jyväskylässä liikennevaloissa on Hali-järjestelmä, joka tarjoaa uusille hälytysajoneuvoille vihreän aallon.