KRP sai Eagle S -esitutkinnan valmiiksi, näistä rikoksista päällystöä epäillään

Keskusrikospoliisin esitutkinta Suomenlahdella 25. joulukuuta 2024 vaurioituneisiin kaapeleihin liittyen on valmistunut. Esitutkinnan perusteella Eagle S -säiliöaluksen päällystöä epäillään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä.

Esitutkinnassa selvitettiin kaapeleiden vaurioitumisen aikaan alueella liikkuneen Cookinsaarille rekisteröidyn Eagle S -säiliöaluksen osuutta vaurioiden syntymiseen. Esitutkinnassa tehtyjen tutkintatoimenpiteiden myötä poliisilla on selkeä käsitys tapahtumien kulusta.

Alukselta kerätyn aineiston, merenpohjan tutkinnan ja miehistön kuulemisen perusteella aluksen päällystöä epäillään törkeästä tuhotyöstä ja törkeästä tietoliikenteen häirinnästä.

– Epäiltyjen joukossa on aluksen turvallisesta kulusta, navigoinnista ja toiminnasta vastaavat kapteeni, yliperämies ja perämies. Esitutkinnassa on selvitetty ja arvioitu muun muassa sitä, millainen vastuu kolmikolla on ollut aluksen kunnosta ja missä määrin heidän olisi pitänyt havainnoida ankkurin putoaminen mereen, kuvaa tiedotteessa tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Sami Liimatainen Keskusrikospoliisista.

Tapahtumien selvittämiseksi tehtiin tiivistä viranomaisyhteistyötä kansallisesti ja kansainvälisesti.

Asia siirtyy seuraavaksi syyteharkintaan valtakunnansyyttäjän toimistoon.