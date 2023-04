Kristi Raik: Lännellä ei ole varaa väsyä sotaan

Viron ulkopoliittisen instituutin johtaja Kristi Raik varoittaa Twitterissä länsimaita sotaväsymyksen seurauksista.

Raikin mukaan monia puhuttaa nyt mahdollinen sotaväsymys sekä ahdistus siitä, mitä Ukraina voi mahdollisella tulevalla vastahyökkäyksellään saavuttaa.

– Mitä tahansa Ukraina saavuttaakin, me lännessä olemme yhteisvastuussa. Meillä ei ole varaa väsyä, Raik kirjoittaa.

Raik kertoo itsekin tehneensä tänään lahjoituksen Ukrainalle ensimmäistä kertaa tänä vuonna, vaikka edellisvuonna lahjoitti useita kertoja.

Raikin mukaan edessä voi olla ankarat ajat Venäjän vaipuessa “syvään pimeyteen”, mutta tukea Ukrainalle ei saa lopettaa.

– Ukraina on selvinnyt kovasta talvesta. Eurooppa on selvinnyt talvesta menettämättä päättäväisyyttään tukea Ukrainaa.

Raik katsoo, että “rauha, vapaus ja demokratia Euroopassa ovat vaakalaudalla”.

– Tämä ei ole iskulause vaan todellisuus.

Much talk about war fatigue in the West, anxiety about what #Ukraine can achieve with counteroffensive.

Whatever 🇺🇦will achieve, we in the West are co-responsible. We can’t afford to get tired.#StandWithUkraine

— Kristi Raik (@KristiRaik) April 30, 2023