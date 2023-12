Krimin silta suljettiin yllättäen – iskeekö Ukraina?

Venäjän viranomaiset ovat sulkeneet pääsyn Venäjää ja miehitettyä Krimiä yhdistävälle Kertsinsalmen sillalle. Asiasta kerrotaan sillan liikennejärjestelyistä tiedottavalla Telegram-kanavalla.

Päivityksen mukaan ajoneuvoliikenne sillalla on tilapäisesti estetty.

– Sillalla ja tarkastusalueella olevia kehotetaan pysymään rauhallisina ja seuraamaan viranomaisten ohjeita, viestissä sanotaan.

Sulku on kirvoittanut sosiaalisessa mediassa spekulaatioita mahdollisesta Ukrainan iskusta. Silta on ollut toistuvasti ukrainalaisten tähtäimessä ja sitä vaurioitettiin pommi-iskulla lokakuussa 2022.

Sillan liikenne on suljettu aiemmin esimerkiksi tilanteissa, joissa venäläiset ovat pelänneet Ukrainan hyökkäystä.

Russia's now closed its illegal bridge in occupied #Crimea. Some reports of Ukrainian incoming. Russia usually temporally stops traffic crossing the bridge during any attacks. But hopefully #Ukraine will soon stop all traffic for good. https://t.co/VYgodHiiN3 pic.twitter.com/retkUtU7Zm

— Glasnost Gone (@GlasnostGone) December 21, 2023