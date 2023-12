Kremlin vainoa paennut: Venäjästä tulee Neuvostoliittoa pahempi

Toimittaja Denis Kamaljagin joutui jättämään kotimaansa viime vuoden helmikuussa, jolloin Venäjä aloitti täysmittaisen sodan Ukrainassa.

Hän työskentelee riippumattoman Pskovskaja Gubernija -uutissivuston päätoimittajana. Sivusto julkaisee uutisia muun muassa korruptiosta, taloudesta ja politiikasta.

Venäjän hyökkäyksen alkamisesta oli kulunut yhdeksän päivää, kun poliisi ratsasi uutissivuston toimituksen ja esti lukijoiden pääsyn sivustolle.

– He veivät kaikki kalustomme, puhelimet, muistikirjat, tietokoneet, kamerat, Kamaljagin kertoo Dagens Nyheterille.

Poliisi teki myöhemmin myös kotietsinnän tekaistulla syyllä. Viranomaisten tavoitteena oli Kamaljaginin mukaan saada toimittajat lopettamaan uutisointi Ukrainassa kaatuneista venäläissotilaista.

Uutissivusto sulki toimituksen ja Kamaljagin pakeni kollegoidensa kanssa Latviaan.

– Ajattelin, että jos jäämme Venäjälle, emme vain vaaranna vapauttamme, vaan poliisi vie jatkuvasti työvälineitämme, hän kertoo.

Nyt uutissivusto toimi Tukholman kauppakorkeakoulun Riian sivupisteeseen perustetussa mediahubissa, josta on tullut tärkeä tukikohta noin kolmelle sadalle maanpaossa elävälle toimittajalle. Siellä he voivat jatkaa työtään ja julkaista sisältöä eri alustoille, kuten Youtubeen, Telegramiin, verkkolehtiin ja TV-kanaville. He saavat halutessaan oikeudellista neuvontaa ja lääkäri- ja psykologipalveluja.

Monia toimittajia on vainottu ja uhattu kuolemalle. Osa heistä kärsii traumaperäisestä stressihäiriöstä.

– Viime talvena meillä oli pari itsemurhayritystä, kertoo tukikoordinaattori Sabine Sile.

Kamaljaginia syytettiin hiljattain Venäjän armeijan häpäisemisestä, josta voi saada jopa 15 vuoden vankilatuomion. Hän uskoo syytteen johtuvan Youtube-videosta, jossa hän kertoi Venäjän ohjusiskusta Ukrainan Umanin kaupunkiin.

Hän näkee kotimaansa tulevaisuuden synkkänä. Venäjästä on hänen mukaansa tulossa Neuvostoliittoa pahempi valtio, jossa ei ole vapautta.

Venäjälle Kamaljagin ei suunnittele paluuta, jos maan diktaattori Vladimir Putin ja Kremlin nykyiset johtajat pysyvät vallassa.

– En näe Venäjällä tulevaisuutta, hän toteaa.