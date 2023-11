Kremlin aselepotoive johtaisi venäläistutkijan mukaan uuteen sotaan

Vaikka Venäjän armeija on kärsinyt hirvittäviä tappioita 20 kuukautta jatkuneessa hyökkäyssodassaan Ukrainaa vastaan, Vladimir Putinin strategiset tavoitteet ovat pysyneet venäläistutkija Pavel Luzinin mukaan muuttumattomina.

– Ne ovat Ukrainan valtiollisen aseman ja kulttuurin tuhoaminen, sellaisen uuden maailmanlaajuisen järjestyksen luominen, jossa Yhdysvaltojen voima ja vaikutusvalta on mitätöity, sekä laajojen raja-alueiden ja Länsi-Euroopan alistaminen, tohtori Luzin sanoo Center for European Policy Analysis -ajatushautomon (Cepa) julkaisemassa artikkelissa.

Venäjä on pyrkinyt – toistaiseksi kovin huonolla menestyksellä – murtamaan Ukrainan puolustusta, mutta samaan aikaan Putinin hallinto on ilmaissut muutamaan otteeseen halukkuutta aselepoon. Todellisuudessa kyse olisi Luzinin mukaan vain hengähdystauosta, jonka aikana asevoimia varustettaisiin uudelleen seuraavaa sotaa varten.

Maanpaossa elävä Luzin toimii tutkijana Cepassa, yhdysvaltalaisessa Jamestown Foundation -ajatushautomossa ja Tuftsin yliopistossa.

Putin saattaa Luzinin mukaan hyvinkin uskoa, että Lähi-idän konflikti nielee Yhdysvaltojen diplomaattisia ja sotilaallisia voimavaroja, mikä avaisi ovia keskustelulle aselevosta Ukrainassa.

– Vaikka Kreml tarvitsee aselepoa ryhmittyäkseen ja aseistautuakseen uudelleen, se on päättänyt saavuttaa sen suotuisin ehdoin. Niihin kuuluvat Venäjän määräysvalta koko Ukrainan Donetskin ja Luhanskin alueilla, joista osa on edelleen Ukrainan asevoimien hallussa, ja Krimin maayhteyden säilyttäminen, jolloin Ukrainan pääsy Asovanmerelle katkeaisi pysyvästi, Luzin sanoo.

– Näin Venäjä voisi pitää hallussaan laajoja alueita Ukrainan alueesta ja pitää samalla suuret teollisuuskaupungit, kuten Zaporižžjan, Dnipron ja Harkovan, tykistönsä kantaman alla. Tämä jäädyttäisi kaikki merkittävät investoinnit näille alueille ja estäisi näin ollen Ukrainan jälleenrakentamisen ja modernisoinnin, hän toteaa.

Kuten Venäjän hyökkäyssodan edellä vuosina 2014–2022, myös nyt Venäjä jatkaisi iskuja Ukrainaan erilaisin verukkein aselevosta huolimatta, Luzin arvioi.

Luzinin mukaan ainoa tapa, jolla Venäjä saadaan lopettamaan hyökkäyksensä Ukrainaa vastaan ja luopumaan kunnianhimoisista strategisista tavoitteistaan ja pyrkimyksistään horjuttaa kansainvälistä vakautta, on jatkaa järjestelmällistä sotilaallista ja taloudellista apua Ukrainalle.

Ukrainan armeija taistelee hänen mukaansa koko demokraattisen maailman puolesta, ja siksi sille on varmistettava edellytykset lyödä Venäjän sotilaallinen voima ja nujertaa sen taistelutahto.

– Venäjä on voitettava. Venäjälle ei voida suoda minkäänlaisia helpotuksia. Venäjä on pakotettava epäonnistumaan. Näin yksinkertaista se todellakin on, Luzin kiteyttää.