Kreml paljasti yksityiskohtia presidenttien tapaamisesta

Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tapaamisesta on tihkunut lisätietoja.
Putinin avustaja Juri Ushakov on medialähteiden mukaan kertonut, että tapaaminen on kello perjantai-iltana kello 22.30 Moskovan ja Kiovan aikaa (ja myös Suomen aikaa), eli aamupäivällä Alaskan aikaa. Paikalla ovat tuolloin vain presidentit sekä heidän tulkkinsa.
Lisäksi Trumpin ja Putinin odotetaan pitävän laajemman kokouksen delegaatioidensa kanssa työaamiaisen merkeissä.
Putinin ja Trumpin tapaamisen jälkeen on yhteinen lehdistötilaisuus.
Moskovasta on jo lähtenyt Il-76-lentokone kohti Alaskaa, sosiaalisessa mediassa huomioidaan. Tiedossa ei kuitenkaan ole, onko Putin sen kyydissä.
Kremlin’s Ushakov: The Program For The Putin Trump Summit Has Been Agreed, Summit Will Begin At 1130 Local Time
– Putin And Trump To Have One-On-One Meeting With Translators
– Trump And Putin To Also Have Wider Meeting With Delegations And Working Breakfast
– Sensitive Matters…
Putin is likely heading to Alaska for a meeting with Trump.
A special aircraft with the registration number RA-96023 departed from Moscow to Anchorage, Alaska. The plane is currently heading toward the Bering Strait. There is no official confirmation yet that Putin is on board. pic.twitter.com/qo4Vn9YVYE
Russian presidential aide Yuri Ushakov says the US–Russia summit will begin at around 10:30 p.m. Kyiv time on August 15.
According to Ushakov, the meeting will start with a one-on-one conversation between Vladimir Putin and Donald Trump, with interpreters present, after which… pic.twitter.com/sdH5QJVHKm
❗️The Russian-US summit will begin tomorrow at 22:30 Kyiv time, the Kremlin said.
First, there will be a one-on-one conversation between Trump and Putin. After the meeting, there will be a joint press conference. Russian Foreign Minister Lavrov, Defense Minister Belousov and… pic.twitter.com/2HjhxlKcsm
