Huipputapaaminen pidetään huomenna Alaskassa sotilastukikohdassa. AFP / LEHTIKUVA / ILYA PITALEV

Kreml paljasti yksityiskohtia presidenttien tapaamisesta

Vladimir Putinia kuljettava kone on jo saattanut lähteä matkaan.
Venäjän presidentin Vladimir Putinin ja Yhdysvaltojen presidentin Donald Trumpin tapaamisesta on tihkunut lisätietoja.

Putinin avustaja Juri Ushakov on medialähteiden mukaan kertonut, että tapaaminen on kello perjantai-iltana kello 22.30 Moskovan ja Kiovan aikaa (ja myös Suomen aikaa), eli aamupäivällä Alaskan aikaa. Paikalla ovat tuolloin vain presidentit sekä heidän tulkkinsa.

Lisäksi Trumpin ja Putinin odotetaan pitävän laajemman kokouksen delegaatioidensa kanssa työaamiaisen merkeissä.

Putinin ja Trumpin tapaamisen jälkeen on yhteinen lehdistötilaisuus.

Moskovasta on jo lähtenyt Il-76-lentokone kohti Alaskaa, sosiaalisessa mediassa huomioidaan. Tiedossa ei kuitenkaan ole, onko Putin sen kyydissä.

